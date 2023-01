الأسترالية كيت بلانشيت من بين المرشحين لجوائز الأوسكار لهذا العام. فما هي الأسماء الأخرى على القائمة؟

تصدر الفيلم الذي يصور مغامرة للتنقل بين الأبعاد "Everything Everywhere All at Once" قائمة الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار لهذا العام.





والفيلم هو من نوعية الخيال العلمي ويحكي قصة امرأة غاضبة تحاول إنهاء مشاكل متعلقة بالضرائب. حصل الفيلم على 11 ترشيحًا لجوائز الأوسكار.





كما تم أيضا ترشيح الأسترالية كيت بلانشيت لجائزة أفضل ممثلة عن دورها كقائد أوركسترا متلاعبة في فيلم Tár كما تم ترشيح ميشيل يوه لنفس الجائزة عن دورها في فيلم Everything Everywhere All at Once.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





