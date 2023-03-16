الجامعات الاسترالية تعود للدراسة "الحضورية" داخل الحرم الجامعي

Eva Melhem.jfif

Lecturer Eva Melhem

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الطلاب الدوليون يعودون من جديد إلى أروقة الجامعات الاسترالية

عادت الجامعات الاسترالية الى الدراسة الحضورية بعد ان تركزت الدراسة خلال الثلاثة اعوام الماضية على التعليم عن بعد بسبب قيود جائحة كورونا.

وتقول السيدة إيفا ملحم، المحاضرة والمنسقة في قسم الترجمة في جامعة غرب استراليا، إن عودة الطلاب الى الحرم الجامعي ومقاعد الدراسة يمثل نقلة نوعية خاصة لاولئك الذي امضوا السنتين الماضيتين من الدراسة الجامعية بالدراسة عن بعد.

وعمدت الجامعات الى تبني نموذج الدراسة عبر الانترنيت كحل لاستمرار الدوام الجامعي في وقت كانت تفرض فيه معظم الولايات الاسترالية قيودا مرتبطة بجائحة كورونا.
AUSTRALIAN UNIVERSITIES RANKING
Students enter the University of New South Wales (UNSW) in Sydney on Thursday, Sept. 22, 2016. Australia's universities continue to perform strongly on a global level, with eight universities among the top 200 and 35 of its 43 universities make the list, all within the top 800, but the latest rankings offer a warning about the rise of Asian institutions. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE
وتضيف المحاضرة ايفا ملحم أن التواجد البدني للطالب داخل الحرم الجامعي يعطيه ميزات اضافية مثل التواصل الاجتماعي وتكوين الصداقات بالاضافة الى الانضباط في حضور المحاضرات.

وبسبب طريقة التدريس اونلاين او المختلطة، قلصت الجامعات أو الغت تدريس بعض الاختصاصات التي تحتاج الى تواجد حضوري، ولكن بعد عودة الدراسة الى سابق عهدا رجعت الجامعات الى تقديم هذه المواد الدراسية.

وأشارت السيدة ملحم ايضاً الى اهمية عودة الطلبة الدوليين الى الجامعات الاسترالية ومما يعني من زيادة اعداد الطلبة،.

لكن المحاضرة في قسم الترجمة اشارت الى مشكلة اخرى ترتبط بعودة الطلبة الدوليين تتمثل في ايجاد السكن لهم وامكانية ان يضغط ذلك على اسعار الايجارات والمتوفر من الوحدات السكنية وخاصة في المدن المكتظة بالسكان مثل سيدني وملبورن.

وتشير بع الاحصائيات الى ارتفاع بنسبة 11% على اسعار الايجارات الخاصة بسكن الطلاب بعد عودة الطلاب الدوليين من جديد إلى أستراليا.

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