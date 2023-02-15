الأستراليون من أكثر الشعوب شراء للملابس في العالم ويُرمى منها 227 ألف طن بمكبات النفايات سنويا

النقاط الرئيسية المستهلكون يتوقعون ملابس رخيصة جدا

يبلغ متوسط ما يشتريه كل أسترالي 56 قطعة من الملابس سنويًا

يرمى حوالي 227 الف طن من الملابس المهملة في مكبات النفايات في أستراليا كل عام

شعرت السيدة سوزان منصور أن عليها فعل شيء لاستخدام الملابس القديمة عوضا عن رميها بشكل لا يستفاد منه، خاصة وأن تلك الملابس كانت ذات قيمة مادية ومعنوية حيث أن "لكل قطعة منها ذكرى خاصة".





وفي حديث مع SBS Arabic24 تقول السيدة منصور إنها فكرت بابتكار تصاميم جديدة بحيث تصنع من الملابس القديمة ملابس جديدة من خلال جمع أجزاء مختلفة من ملابس مختلفة وخياطتها كقطعة ملابس جديدة.



"هكذا أحفظ الملابس وأصنع منها ملابس فريدة من نوعها بتصاميم مبتكرة وهذا توفير وابتكار وتعبير عن هويتي كما أنه مفيد للبيئة".



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كشف مجلس الأزياء الأسترالي في تقرير حديث له أنه يتم ارسال حوالي 227 الف طن من الملابس المهملة إلى مكبات النفايات في أستراليا كل عام. بينما يتم إعادة تدوير 7000 طن فقط. كما ويتم تصدير أكثر من 100 ألف طن لا يمكن بيعها في المحلات الخيرية في أستراليا، إلى الخارج كل عام. وإذا تعذر بيعها هناك ، يتم إلقاؤها في مكبات النفايات في تلك البلدان.





ويُظهر بحث أجراه مجلس الأزياء الأسترالي استنادًا إلى أرقام عام 2018 _ 2019 أن متوسط ما يشتريه كل أسترالي يبلغ 56 قطعة من الملابس سنويًا ، بما في ذلك الجوارب والملابس الداخلية ، مما يجعلنا من بين أكبر مشتري الملابس في العالم.





وأصبح لافتا في السنوات الأخيرة رخص أسعار الملابس الجاهزة، وقد أصبح المستهلكون يتوقعون ملابس رخيصة جدا وأن يتم التخلص منها عند الملل منها.





وتشير الأرقام إلى أننا الآن في المتوسط ننفق نفس المبلغ المالي الذي كنا ننفقه قبل 20 ، 30 ، 40 عامًا ، لكننا نشتري أربعة أضعاف الملابس مقابل نفس المبلغ.



السيدة سوزان منصور وتقول السيدة سوزان منصور إن الملابس التي ابتكرتها لاقت استحسان الأصدقاء والمحيطين بها مما شجعها على المضي قدما بهذا المشروع.





"من الموجود أجود، وأنا بالأصل رسامة ومؤلفة موسيقى، ولدي قدرة على التخيل، وتأتيني الأفكار فأنفذها وأصنع ملابس أوريجينال".



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