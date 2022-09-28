هل تصدقون ان الأستراليين ينفقون حوالي 55 مليار دولار على التسوق الالكتروني خلال عام واحد فقط؟

النقاط الرئيسية ذكر تقرير جديد أن الأستراليين أنفقوا حوالي 55 مليار دولار على التسوق الالكتروني

قال تقرير لمصرف أستراليا الوطني إن الأستراليين أنفقوا ما يقرب من 55 مليار دولار في هذا العام حتى آب أغسطس على البيع بالتجزئة عبر الإنترنت

حذر الاقتصاديون من مخاطر التسويق الإلكتروني مثل احتمالية كشف المعلومات الشخصية الخاصة بالزبائن

ذكر تقرير جديد أن الأستراليين أنفقوا حوالي 55 مليار دولار على التسوق الالكتروني Online Shopping خلال هذا العام. وهذا الرقم يمثل 14% من اجمالي تجارة التجزئة أو online retail.



online shopping Credit: Pexels وقال التقرير الذي أعده مصرف أستراليا الوطني المعروف اختصارا باسم NAB إن الأستراليين أنفقوا ما يقرب من 55 مليار دولار ((54.9 مليار دولار)) في هذا العام حتى آب أغسطس على البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.



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ولكن مع تخفيف القيود، هناك دلائل على عودة المستهلكين ببطء إلى أنماط الإنفاق السابقة للوباء. ويشير خبراء اقتصاديون إلى إن الفئات البارزة خلال العام الماضي ، من حيث المساهمة في النمو ، كانت المتاجر الكبرى والبقالة والمشروبات الكحولية والأطعمة الجاهزة takeaway food.





وبالمقابل حذر الاقتصاديون من مخاطر التسويق الإلكتروني مثل احتمالية كشف المعلومات الشخصية الخاصة بالزبائن. والتي يتم إدخالها أثناء عمليات الشراء عن طريق تعرضها للسرقة من أطراف خارجية. مما يستدعي تأمين المتاجر الإلكترونية بأحدث أنظمة الأمن والحماية الإلكترونية.





ولاقت خدمة اشتري الأن وادفع لاحقا Buy Now Pay Later شعبيةً واسعة جدا في أستراليا. وتسمح هذه الخدمة للمستهلكين شراء بضائع و تقسيط ثمنها على شكل دفعات من دون فوائد.





ولهذا السبب وضعت رابطة قطاع التمويل الأسترالي AFIA مع بداية شهر أذار مارس قانونا جديدا هو الأول من نوعه في أستراليا من أجل تنظيم العمل في هذا القطاع الذي اجتاح عالم التسوق.





وقال خبير الأمن الالكتروني الدكتور مرتضى البنا "مع وبعد كوفيد توجهت الناس بشكل كبير إلى التسوق الالكتروني بسبب الاضطرار الناتج عن الحجرالمنزلي. ولكن حتى بعد كوفيد تعودت الناس على الشراء الالكتروني. وحتى الشركات جلبت بضاعة كبيرة للتسوق الالكتروني واغلقوا محلاتهم وبأسعارأرخص من المحلات التجارية. أصبحت أسعار التسوق الاونلاين أرخص من المحلات.





وأضاف الدكتور البنا لبرنامج أستراليا اليوم "أنا غير متفاجئ من هذه الأرقام بسبب الاقبال الكبير على التسوق الالكتروني. أصبحت مخاطر التسوق الالكتروني أكبر من قبل ومنها خرق المعلومات وانشاء مواقع شبيهه للماركات الاصلية وبيع بضاعة غير اصلية مقابل مبالغ كبيرة وبالتالي يأخذون معلومات أكثر من الحاجة".





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