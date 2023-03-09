الفنان يوهانا نشمي: الخريف يمثل الهدوء والسكون ونهاية الاشياء من أجل بداية جديدة

Yuhana Neshmi

Yuhana Neshmi Source: SBS, Supplied / SBS Supplied (Liverpool Regional Museum)

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الفنان يرى الفصول جميعها جميلة ولكل منها ميزة

كثيرون منا قد يظلمون فصل الخريف، فيتناسون الجمال الذي ترتديه الطبيعة في ذلك الوقت ولا يرون إلّا النهاية ورمزية سقوط الاوراق ولكن الفنان التشكيلي يوهانا نشمي يعطي لهذا الفصل بعداً آخر.

بالنسبة ليوهانا الذي حل ضيفاً على أس بي أس عربي24، الخريف يمثل الهدوء والسكون ولكن قد يمثل نهاية الاشياء مثل سقوط اوراق الشجر من أجل بداية جديدة.
Nature Fall Orange Autumn Red Trees Sunset
Autumn foliage. Credit: freegreatpicture.com
ويرى الفنان التشكيلي الذي يستخدم الطين لتشكيل تماثيله أن الخريف له طعم خاص بالوانه الذهبية الرائعة.

ويقول يوهانا إن ألوان الخريف والورق المتساقط توحي له بالكثير على المستوى الفني لكنها تعني أيضاً التأمل والهدوء على الجانب الشخصي.

خبرات يوهانا نشمي وتصوراته للخريف ينقله التسجيل الصوتي اعلاه.

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