بالفيديو: طفل رضيع يتجول بمسدس محشو ويسحب الزناد في الولايات المتحدة

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أثار مقطع فيديو في أحد المباني بولاية انديانا الأمريكية عاصفة من الغضب والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا.

ويظهر في الفيديو طفل رضيع يحمل مسدسا محشوا بالرصاص، ويتجول به في ممر بين الشقق.

وشاهد الجيران الطفل وهو يصوب المسدس في مختلف الاتجاهات ونحو وجهه وسحب الزناد.
ورأى بعض الجيران الواقعة التي التقطتها كاميرا مراقبة مثبتة في المبنى، فاتصلوا بالشرطة، التي وصل عناصرها إلى الموقع وفتشوا الشقة التي كان يعيش فيها الطفل مع والده.

فيا ترى ما لذي حدث؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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