"بذلت جهوداً مضاعفة": من سوريا الى أستراليا خبرة وموهبة وليام حداد تحقق له أهدافاً جديدة

النقاط الرئيسية: لعب وليام حداد في صفوف كل من نادي “الحرية” و“الثورة” بالإضافة لمشاركته مع “الجيش” و”الكرامة”، كما شارك مع المنتخب السوري وكان أحد أهم اللاعبين انذاك، كما احترف في العراق وفي الإمارات العربية

أمضى وليام موسمين في صفوف فريق ملبرون تايغرز كأول نادي أسترالي يلعب في صفوفه

أعلن وليام منذ أيام انتقاله لصفوف فريق بولين بوومرز الذي ينشط في دوري BIG V، وقال ويليام إنه تم اختياره من قبل المدرب ليشغل مكان اللاعب الأجنبي في الفريق

تحدث وليام السبب وراء دخوله لمجال رياضة كرة السلة، حيث أن ممارسة أخيه لهذه الرياضة جعتله يبدأ بمسيرته الاحترافية في السابعة من عمره.





ولعب وليام حداد في صفوف كل من نادي “الحرية” و“الثورة” بالإضافة لمشاركته مع “الجيش” و”الكرامة”، كما شارك مع المنتخب السوري وكان أحد أهم اللاعبين انذاك، كما احترف في العراق وفي الإمارات العربية.





وشارك وليام في العديد من البطولات المحلية والدولية، حيث حقق مع نادي الجيش السوري بطولة الدوري السوري 4 مرات، و 3 بطولات كأس الجمهورية، كما شارك في بطولات غرب أسيا للأندية، كما خاض مع المنتخب السوري بطولة كأس أسيا عام 2017، وتصفيات كأس العالم لكرة السلة 2019.





ويعتبر وليام انتقاله الى أستراليا أكسبه خبرة مضاعفة كلاعب وكمدرب، فاستراليا تصنيف في المرتبة الثالثة عالمياً في رياضة كرة السلة.



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"عند النتقال اي لاعب الى أستراليا سييعلم الكثير في رياضة كرة السلة، مما سيكسبه خبرة أكبر"





وتحدث وليام أيضاً عن التحديات التي واجهته في بداية مشواره في أستراليا، فالانتقال الى دوري بمستوى عالي يتطلب مضاعفة الجهد المبذول والتدريب، لإثبات الموهبة أمام الأنديدة والمدربين.





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وتعرف وليام على مدرب فريق ملبورن تايغرز مما سمح له الأنضمام الى النادي للتدريب، وموهبة وليام جعلت من نادي ملبورن تايغرز يقدم عرض لوليام للأنضمام الى الفريق.





أمضى وليام موسمين في صفوف فريق ملبرون تايغرز كأول نادي أسترالي يلعب في صفوفه، واجه خلالها بعض الصعوبات، ولكن المدرب الأسترالي أندرو غيرلز أبدا رغبة كبيرة باستمرار وليام في الفريق لموسم ثاني.



عند تلعب في دوري ذو مستوى عالي، يجب عليك اثبات وجودك وموهبتك وليام حداد

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أعلن وليام منذ أيام انتقاله لصفوف فريق بولين بوومرز الذي ينشط في دوري BIG V، وقال ويليام إنه تم اختياره من قبل المدرب ليشغل مكان اللاعب الأجنبي في الفريق.



أحب المدرب أسلوب اللعب الذي أمارسه، وأراد أن يكون الى جانبه لاعب ذو خبرة لدعم المواهب الشابة في الفريق لاعب كرة السلة وليام حداد

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وأعلن وليام عن استعداده الكامل لتمثيل منتخب سوريا من جديد في حال تم استدعاءه.





ويرغب وليام في الاتجاه الى مجال احتراف التدريب في كرة السلة بعد احترافه للرياضة كلاعب، وبالفعل بدأ ببعض الخطوات على طريق التدريب الاحترافي، فيقدم ويليام بعض ورشات التدريب للأطفال تطوير المهارات في كرة السلة.





"أحلم باحتراف التدريب، ولكن التدريب مختلف تماماً عن ممارسة الرياضة كلاعب ولكل منهما طريق ومهارات مختلفة يجب اكتسابها"





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