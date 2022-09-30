توقف إذاعة بي بي سي العربية وإذاعات أخرى بسبب "تغير احتياجات الجمهور" و"الظروف المالية الصعبة"

ستتوقف إذاعة بي بي سي العربية والفارسية وإذاعات أخرى في إطار خطط أعلنتها خدمة (بي بي سي) العالمية لتسريع عروضها الرقمية (الديجتال).





تقول بي بي سي إن القرار يعود إلى تغير احتياجات الجمهور في جميع أنحاء العالم هذا بالإضافة إلى المناخ المالي الصعب.





وقالت تقارير إن التضخم المرتفع والتكاليف المرتفعة دفعت هيئة الإذاعة البريطانية للقيام باختيارات صعبة.





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فما هو مستقبل الإذاعة في ظل تغير المناخ الإعلامي؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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