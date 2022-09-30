SBS Arabic24

توقف إذاعة بي بي سي العربية وإذاعات أخرى بسبب "تغير احتياجات الجمهور" و"الظروف المالية الصعبة"

SBS Arabic24

BBC headquarters in London, UK - 21 May 2021

Exterior view of Broadcasting House, the BBC headquarters in Central London. BBC has been heavily criticised and accused of "deceit" over Martin Bashir's 1995 interview with Princess Diana. (Photo by Vuk Valcic / SOPA Images/Sipa USA) Credit: SOPA Images/Sipa USA

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نشر في: 30/09/2022 10:55am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 30/09/2022 10:55am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
ستتوقف إذاعة بي بي سي العربية والفارسية وإذاعات أخرى في إطار خطط أعلنتها خدمة (بي بي سي) العالمية لتسريع عروضها الرقمية (الديجتال).

تقول بي بي سي إن القرار يعود إلى تغير احتياجات الجمهور في جميع أنحاء العالم هذا بالإضافة إلى المناخ المالي الصعب.

وقالت تقارير إن التضخم المرتفع والتكاليف المرتفعة دفعت هيئة الإذاعة البريطانية للقيام باختيارات صعبة.

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فما هو مستقبل الإذاعة في ظل تغير المناخ الإعلامي؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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