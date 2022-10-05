ما بين انخفاض اسعار المنازل وارتفاع نسبة الفائدة: ما هي الخيارات المتاحة امام الراغبين في دخول سوق العقارات؟

قرر البنك الاحتياطي الاسترالي إبطاء وتيرة الزيادات السريعة في أسعار الفائدة واعلن عن الارتفاع السادس على التوالي بمعدل 0.25 من نقطة مئوية بدلاً من 0.5 كما في المرات السابقة.





وقال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي إن البنك قرر أن الوقت قد حان للتريث قليلا والقيام بتقييم توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في أستراليالتقرير الخطوة التالية





وجاء قرار البنك في الوقت الذي تستمر فيه اسعار العقارات في الانخفاض على الصعيد الوطني . اذ اظهرت بيانات CoreLogic أنه في سبتمبر ، تم بيع العقارات بنسبة 1.4 في المائة أقل مما كانت عليه في أغسطس.





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وانخفض سوق العقارات في سيدني الآن بنسبة 6.1 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية ، في حين تراجعت هوبارت وكانبيرا أيضًا بنسبة 4.5 و 4.4 في المائة على التوالي.





ويعلق الوكيل العقاري تشاد عربيد على قرار البنك قائلا " علينا التأقلم مع ارتفاع نسبة الفائدة لتصل الى 5 او 6 بالمائة، لأن ما شهدناه في العامين الماضيين من فائدة منخفضة كان وضعا استثنائيا لا يمكن ان يستمر"





وكانت العاصمة الوحيدة التي لم تشهد انخفاضًا شهريًا هي داروين ، حيث انخفضت القيم بنسبة 1.8 في المائة في سيدني وبنفس القدر تقريبًا في بريزبان.





ويضيف السيد عربيد ان "من يستطيع ان يشتري منزلا الان فعليه الا يخاف لأن سوق العقارات بطبيعته يشهد تحولات سريعة"





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