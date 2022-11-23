ما بين الحقيقة والخيال: زيارة الأخوات الثلاث أيقونة Blue Mountains مشوار من العمر لا يمكن تفويته

النقاط الرئيسية مساحة Blue Mountains أكبر من مساحة لبنان وأشجار الكينا هي سر زرقتها.

الأخوات الثلاث هن أيقونة المنطقة التي يعود تاريخها إلى ملايين السنين.

من هم الطبيب الساحر Tyawan وبناته الثلاث اللواتي حولهن إلى صخرات؟

زيارة الأخوات الثلاث مشوار من العمر ونشاطات لا تعد ولا تحصى.

أستراليا طبيعة لا مثيل لها

جمال الطبيعة في أستراليا استثنائي وفريد من نوعه، هذه القارة جوهرة مخبأة وكنز دفين لم يعرف به سوى الأبوريجينيين الذين سكنوها منذ آلاف السنين حتى وطأتها قدم بشرية غريبة منذ حوالي أربعة عقود من الزمن. تخفي أستراليا طبيعة ساحرة تتجسد في لوحات فنية نمقتها ريشة الخالق بأبهى الألوان، فتمتد من شطآنها التي تتلألأ ذهباً تحت شمسها المتوهجة مروراً بمناطقها الريفية الوديعة الهادئة وصولاً إلى أعالي جبالها الشامخة بهيبة ووقار.





من أكثر المناطق روعة وسحراً في أستراليا هي Blue Mountains أي الجبال الزرقاء التي تفوق مساحتها مساحة لبنان بأكمله وتبلغ 11,400 كيلومتر مربع. وقد أطلقت عليها هذه التسمية نظراً لشهرتها بأشجار الكينا التي تطلق ضباباً أزرق اللون ينسدل فوقها وشاحاً ولا أروع تختلف درجات زرقته باختلاف أوقات النهار.



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ومن منا لم يسمع ب Three sisters أي الأخوات الثلاث وهنّ من أبرز المعالم في منطقة Blue Mountains. هذه الصخرات الثلاث التي تقف شامخة جنباً إلى جنب في الطرف الشمالي لوادي Jamison تحيطها الجبال التي يكتنفها حجاب من الغموض وطبيعة خلابة آسرة وتتدفق من حولها الشلالات التي تبث الحياة في أشجار الكينا المتراصة أسفل الوادي.



الأخوات الثلاث: حقيقة أم خيال

بعيداً عن الحقائق العلمية التي تقول إن هذه الصخور نُحتت بفعل انجراف الأرض وتآكل الحجارة الرملية منذ ملايين السنين، تخفي هذه الأخوات أسراراً تعود إلى زمن بعيد. فمن هنّ هؤلاء الأخوات الثلاث العملاقات التي يتراوح طولهن بين 922 متراً و918 متراً و906 أمتار، وهل هن فعلاً أخوات من جنس البشر ومن هو والدهن الطبيب Tyawan الذي ما زال يبحث عن عصاه السحرية ليعيدهن إلى الحياة؟



General view of the Blue Mountains Source: AAP / AAP Image/PA/Fifty Fifty/Graeme Atkinson

الأسطورة الأبوريجينية

تعود قصة الأخوات الثلاث إلى زمن بعيد...





تقول الأسطورة التي تعدّ من أهم قصص الأبروحينيين أن طبيباً ساحراً من قبيلة كاتومبا كان يسكن مع بناته الثلاث Meehni و Wimlahو Gunnedooاللواتي كنّ فائقات الجمال. ولكن كان هناك مخلوق شرير اسمه Bunyip يعيش في أسفل الوادي وكان يخافه جميع السكان ويتجنبون المرور أمام مغارته.





في أحد الأيام، ذهب الوالد للبحث عن الطعام لبناته الثلاثة، وأجلسهنّ على أعلى الجبل خلف حائط صخري كما يفعل عادة ليضمن سلامتهن وحمايتهن من هجوم محتمل من المخلوق الشرير.





لكن في ذلك اليوم المشؤوم، ارتعبت Meehni عنما ظهرت أمامها حشرة أم أربع وأربعين ضخمة فحملت حجراً ورمته عليها، لكن لسوء الحظ هوى الحجر إلى أسفل الوادي وأصاب Bunyip الذي استشاط غضباً، وهاجم الفتيات بعدما سقط الحائط الصخري الذي يقفن خلفه وبقين معلقات على حافة المنحدر.





في هذه الأثناء استطاع والدهن أن يرى ما يحصل من مكان بعيد، فاستعمل عصاه السحرية التي كانت عبارة عن عظمة سحرية وحولهن إلى ثلاث صخرات لإنقاذهن من الوحش الكاسر.



Гравюра из Атласа Беллинсгаузена 1831 г Source: Supplied / Supplied by Dr Elena Govor لكن القصة لا تنتهي هنا، إذ بدأ الوحش بمطاردة الطبيب الذي سارع إلى تحويل نفسه إلى طائر القيثارة “lyre bird” ذو الذنب الطويل، ولكنه فقد عصاه السحرية حينها فلم يتمكن من العودة إلى طبيعته أو إزالة السحر عن بناته. ومنذ ذلك اليوم توارى ذلك الوحش عن الأنظار، وما زال طائر القيثارة يحلق فوق الوادي باحثاً عن عصاه وتقف الأخوات الثلاث منتظرات إعادتهن إلى الحياة.





ويمكنك عند زيارة Three sisters إذا ما أمعنت الإصغاء أن تسمع صوت ذلك الطائر يحوم ساعياً لإيجاد عصاه المفقودة.



نشاطات لا تعد ولا تحصى

تقع Three sisters عند نقطة Eco Point في Katoombaوالتي تبعد حوالي 100 كلم عن سيدني ويقومون باستضافة ملايين الزوار سنوياً. وعدا عن أن الزائر يمكنه الاستمتاع هناك بسحر الطبيعة الذي ينسيه زحمة المدينة وضوضائها والقيام بنزهة مع العائلة، فهناك العديد من النشاطات التي تزيد الرحلة متعة وإثارة.



Source: SBS إن زيارة Scenic World تمكنك من الاستمتاع بتجارب ليس لها مثيل في العالم، تستطيع هناك ركوب التلفريك الذي يتنقل بك من قمة جبل إلى أخر أو من قمة الجبل إلى أسفل الوادي حيث تتوه بجمالية المناظر من حولك، أو ركوب أكثر القطارات انحداراً في العالم إلى كعب الوادي حيث يمكنك السير في المسارات المخصصة للمشي بين الغابات وصولاً الى أسفل الشلالات المتدفقة من أعلى الجبل.



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عدا عن ذلك، هناك العديد من الشركات التي تنظم رحلات ضمن مجموعات في المنطقة للسير في الغابات أو ركوب الخيل. ولمحبي المغامرة هناك نشاطات مختلفة مثل تسلق الصخور، ركوب الدراجات في الغابات وقيادة العربات رباعية الدفع أيضاً. كما يوجد العديد من الفنادق في المنطقة لمن يرغب بإطالة إقامته لعدة أيام.





وفي ختام الرحلة، لا تنسى شراء بعض المنتجات من الصناعة الأبوريجينية لتحتفظ بها كذكرى رائعة من مشوارك الخيالي.





لا تترددوا أبداً بزيارة هذا المكان الساحر لأنكم ستقضون مشواراً من العمر وحتى لو سبق لكم الزيارة فلا مانع من إعادتها لأنه وببساطة "ما بينشبع منه" وهناك دائماً المزيد لرؤيته.





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