"في الديوان آفاق واسعة وغير محدودة": ليلى سقلاوي تطرح أحدث إصداراتها الشعرية في سيدني

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"وتغيب أيامي" كتاب شعري صدر باللغة الفرنسية وطبع في بيروت ووصل الى أستراليا حيث أطلقته الكاتبة والشاعرة اللبنانية الأصل ليلى سقلاوي.

النقاط الرئيسية:
  • ليلى سقلاوي شاعرة وأديبة ولدت في البرتغال وعادت إلى لبنان قبل أن تهاجر إلى أستراليا عام 1970
  • "وتغيب أيامي" كتاب شعري باللغة الفرنسية طبع في بيروت ووصل الى أستراليا حيث أطلقته الشاعرة ليلى سقلاوي
  • ترجمت ليلى "وتمضي أيام" من الفرنسية الى اللغة العربية بمساعدة صديقها الأستاذ والشاعر ألبرت وهبي
ليلى سقلاوي شاعرة وأديبة ولدت في البرتغال وعادت إلى لبنان قبل أن تهاجر إلى أستراليا عام 1970.

في سجل ليلى سقلاوي إصداران شعريان، كلاهما باللغة الإنجليزية، الأول بعنوان “الآن أنت تعرف لماذا” وصدر عام 1993، فيما الثاني، "على ضفاف الليل”، صدر عام 1995. وتقول ليلى سقلاوي إنها أول سيدة لبنانية تنشر كتاباً باللغة الإنجليزية في أستراليا.

اختارت ليلى اللغة الفرنسية لكتابها الأخير حيث إنها ترعرعت في جنوب أفريقيا وكانت الفرنسية لغتها الأولى.
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"الكتابان السابقان كتبتهما باللغة الإنكليزية لأنني أعيش في أستراليا، أما في "وتغيب أيامي" فأردت الكتابة باللغة التي نشأت عليها".

تقول سقلاوي إن الشاعر يولد مع كل قصيدة جديدة، وأهمية عنوان هذا الكتاب تأتي من أن الإنسان بإمكانه الولادة من جديد من خلال أعماله حتى مع مرور السنين.
من خلال كتابة الشعر يولد لدي امتداد كامل مع الخيال، وأشعر أني ولدت من جديد
تنوي ليلى إطلاق الكتاب في أستراليا خلال حفل توقيع يوم السبت 27 أيار/مايو برعاية المحامية ليلى بوحمد مؤسسة جمعية إنماء الشعر والتراث في سيدني.

"من الصعب جداً على الكاتب أو الشاعر التحدث عن عمله، يتناول هذا الديوان آفاقاً واسعة وغير محدودة وسماء بعيدة".

ويتناول الكتاب مجموعة كبيرة من الأشعار باللغة الفرنسية تصف من خلالها صوراً متعددة من حب وقضايا إنسانية ومجتمعية وغيرها.

ترجمت ليلى "وتمضي أيام" من الفرنسية الى اللغة العربية بمساعدة صديقها الأستاذ والشاعر ألبرت وهبي، وتعتبر أنه نجح في الحفاظ على الطابع الشعري للقصائد.
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"ترجم الأستاذ ألبرت وهبي الشعر من الفرنسية إلى العربية بطريقة إبداعية، حتى بت أشعر أني أنا من ترجمها".

وأضافت: "هذا الكتاب نتيجة وحدة أعيشها منذ فترة وخصوصا في ظل جائحة كوفيد، فكانت كتابة الشعر جسر العبور إلى الخارج".

ختمت ليلى: "أنا بانتظار آراء القراء في أستراليا، والكتاب إهداء لأحفادي".
أنا أعيش مع الورقة والقلم، ولن أتوقف عن الكتابة
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