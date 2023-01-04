"الحدود ستبقى مفتوحة": الطلاب الدوليون يتوافدون إلى أستراليا بمعدل أعلى مما قبل الوباء

النقاط الرئيسية أظهرت بيانات جديدة صادرة عن الحكومة الفيدرالية أن صافي الهجرة يجب أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة البالغ 235 ألف مهاجر سنوياً بحلول العام 2023

صرح وزير الخزانة جيم تشالمرز لراديو ABC، أنه في حين لطالما كانت الهجرة ركيزة هامة في سد الثغرات في سوق العمل، هناك خطوات أخرى لا بد من اتخاذها لتنمية اقتصاد البلاد.

منح تأشيرات الطلاب في الخارج بين مارس وسبتمبر من العام الماضي كانت أعلى مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبق اندلاع الجائحة.

أظهرت بيانات جديدة صادرة عن الحكومة الفيدرالية أن صافي الهجرة يجب أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة البالغ 235 ألف مهاجر سنوياً بحلول العام 2023 وأن يظل ثابتاً لدى هذا المعدل لبضع سنوات لتعويض النقص التي تسببت به الجائحة ما ألقى بظلال سلبية على معدل النمو السكاني والنقص في الأيدي العاملة.





وقال تشينغ جوان، خبير الديموغرافيا في الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبرا: "نحن نعلم أن المهاجرين بما في ذلك المهاجرون المؤقتون والمهاجرون المهرة وكذلك الطلاب الدوليون كانوا يلعبون دورًا مهمًا للغاية في سوق العمل حيث تحولت نسبة منهم تدريجيًا إلى مهاجرين دائمين."





ومن جانبه، صرح وزير الخزانة جيم تشالمرز لراديو ABC، أنه في حين لطالما كانت الهجرة ركيزة هامة في سد الثغرات في سوق العمل، هناك خطوات أخرى لا بد من اتخاذها لتنمية اقتصاد البلاد.



Sydney airport Credit: Mary and Andrew (CC BY 2.0) وأضاف الوزير تشالمرز: "ما يتعين علينا القيام به هو التأكد من أن الهجرة ليست بديلاً عن تدريب الأشخاص أو تسهيل عمل الأشخاص إذا أرادوا ذلك فنحن بحاجة إلى القوة العاملة ولا بد من دعمها. الهجرة مهمة حقًا ولكنها ليست الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به."





وقالت البروفيسورة أنجيلا نوكس، خبيرة الهجرة والتوظيف في جامعة سيدني إن "فرصة تلوح في الأفق" لخلق آليات تدريب أفضل واستحداث مسارات مهنية لأولئك الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر.





وأضافت نوكس: "سيساعد ذلك بالتأكيد في معالجة أوجه القصور في المهارات. يجب أن نكون حذرين، عندما فقدنا أعدادًا هائلة من العمال المهاجرين، أصبح من الواضح أنه كان هناك قدر هائل من الوظائف غير المرغوبة. يجب أن نُترجم أي جهد باتجاه المزيد من التقدم الاجتماعي للأشخاص."



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University students Source: SBS هذا وتعتبر العودة السريعة للطلاب الدوليين عاملاً رئيسياً في رفد مستويات الهجرة اذ تشير البيانات إلى أن منح تأشيرات الطلاب في الخارج بين مارس وسبتمبر من العام الماضي كانت أعلى مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبق اندلاع الجائحة.





وقال وكيل الطلاب الدوليين هان يان إن ثقة الطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة وجهاً لوجه إلى ارتفاع لأن الانطباع العام يقول أن الحدود الأسترالية ستبقى مفتوحة.





وتابع قائلاً: "إنهم (الطلاب الدوليون) يعلمون الآن أن سياستنا أصبحت أكثر شفافية. يسعدنا دعوة جميع الشباب والشابات الموهوبين إلى أستراليا وهذا إشارة إيجابية نرسلها إلى العالم بأسره."





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