أس بي أس عربي۲٤

"الحدود ستبقى مفتوحة": الطلاب الدوليون يتوافدون إلى أستراليا بمعدل أعلى مما قبل الوباء

أس بي أس عربي۲٤

Promotional image by QLD Government for international students

QLD Government's promotional image for international students Source: Getty / Getty Images

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 4/01/2023 12:16pm
By Fares Hassan
المصدر: SBS

فرضت أستراليا قيوداً صارمة على الحدود خلال الجائحة ما تسبب بأكبر خسارة في معدل الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية ولكن تقارير جديدة تقول ان الوضع إلى تحسن مع انحسار كوفيد-19.

نشر في: 4/01/2023 12:16pm
By Fares Hassan
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • أظهرت بيانات جديدة صادرة عن الحكومة الفيدرالية أن صافي الهجرة يجب أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة البالغ 235 ألف مهاجر سنوياً بحلول العام 2023
  • صرح وزير الخزانة جيم تشالمرز لراديو ABC، أنه في حين لطالما كانت الهجرة ركيزة هامة في سد الثغرات في سوق العمل، هناك خطوات أخرى لا بد من اتخاذها لتنمية اقتصاد البلاد.
  • منح تأشيرات الطلاب في الخارج بين مارس وسبتمبر من العام الماضي كانت أعلى مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبق اندلاع الجائحة.
أظهرت بيانات جديدة صادرة عن الحكومة الفيدرالية أن صافي الهجرة يجب أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة البالغ 235 ألف مهاجر سنوياً بحلول العام 2023 وأن يظل ثابتاً لدى هذا المعدل لبضع سنوات لتعويض النقص التي تسببت به الجائحة ما ألقى بظلال سلبية على معدل النمو السكاني والنقص في الأيدي العاملة.

وقال تشينغ جوان، خبير الديموغرافيا في الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبرا: "نحن نعلم أن المهاجرين بما في ذلك المهاجرون المؤقتون والمهاجرون المهرة وكذلك الطلاب الدوليون كانوا يلعبون دورًا مهمًا للغاية في سوق العمل حيث تحولت نسبة منهم تدريجيًا إلى مهاجرين دائمين."

ومن جانبه، صرح وزير الخزانة جيم تشالمرز لراديو ABC، أنه في حين لطالما كانت الهجرة ركيزة هامة في سد الثغرات في سوق العمل، هناك خطوات أخرى لا بد من اتخاذها لتنمية اقتصاد البلاد.
اقرأ المزيد

"صفعة على الوجه": طلاب دوليون مصدومون من رفع الرسوم الجامعية في أستراليا

Tighter security checks could be introduced for Australian domestic flights
Sydney airport Credit: Mary and Andrew (CC BY 2.0)
وأضاف الوزير تشالمرز: "ما يتعين علينا القيام به هو التأكد من أن الهجرة ليست بديلاً عن تدريب الأشخاص أو تسهيل عمل الأشخاص إذا أرادوا ذلك فنحن بحاجة إلى القوة العاملة ولا بد من دعمها. الهجرة مهمة حقًا ولكنها ليست الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به."

وقالت البروفيسورة أنجيلا نوكس، خبيرة الهجرة والتوظيف في جامعة سيدني إن "فرصة تلوح في الأفق" لخلق آليات تدريب أفضل واستحداث مسارات مهنية لأولئك الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر.

وأضافت نوكس: "سيساعد ذلك بالتأكيد في معالجة أوجه القصور في المهارات. يجب أن نكون حذرين، عندما فقدنا أعدادًا هائلة من العمال المهاجرين، أصبح من الواضح أنه كان هناك قدر هائل من الوظائف غير المرغوبة. يجب أن نُترجم أي جهد باتجاه المزيد من التقدم الاجتماعي للأشخاص."
اقرأ المزيد

10 مصطلحات يستخدمها طلاب الجامعة بكثرة في أستراليا

University students
University students Source: SBS
هذا وتعتبر العودة السريعة للطلاب الدوليين عاملاً رئيسياً في رفد مستويات الهجرة اذ تشير البيانات إلى أن منح تأشيرات الطلاب في الخارج بين مارس وسبتمبر من العام الماضي كانت أعلى مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبق اندلاع الجائحة.

وقال وكيل الطلاب الدوليين هان يان إن ثقة الطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة وجهاً لوجه إلى ارتفاع لأن الانطباع العام يقول أن الحدود الأسترالية ستبقى مفتوحة.

وتابع قائلاً: "إنهم (الطلاب الدوليون) يعلمون الآن أن سياستنا أصبحت أكثر شفافية. يسعدنا دعوة جميع الشباب والشابات الموهوبين إلى أستراليا وهذا إشارة إيجابية نرسلها إلى العالم بأسره."

استمعوا إلى المزيد في المدونة الصوتية.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.
شارك

Latest podcast episodes

Pronuncation_05_th_arabic.jpg

من أكثر الأصوات تحييراً هي TH: تعلموا الطريقة الصحيحة للفظها بأسلوب ممتع وبسيط!!

remitters in Australia (SBS)

تقرير دولي صادم: انخفاض تحويلات المهاجرين في استراليا الى النصف منذ بدء جائحة كورونا

Fadl.png

شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يتعرضان للتحقيق بسبب فضل شاكر

Asma Fahmi

"من صحراء الموت الى شواطئ الحياة": قصة معاناة شابة عربية مع الاكتئاب