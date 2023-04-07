قصر باكنغهام يكشف عن بطاقة الدعوة لحفل تتويج الملك تشارلز

Royal Maundy Service

King Charles III and the Queen Consort attending the Royal Maundy Service at York Minster. Picture date: Thursday April 6, 2023. Credit: Charlotte Graham/Daily Telegraph/PA/Alamy

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

كشف الملك تشارلز عن دعوته لحضور حفلة تتويجه حيث أصدر قصر باكنغهام يوم الثلاثاء، البطاقة التي سيتم إرسالها إلى 2000 ضيف للحدث العالمي الذي سيعقد في كنيسة وستمنستر أبي يوم 6 أيار.

وقد صمم الفنان أندرو جاميسون الدعوة ذات الحدود الزهرية التي تم رسمها يدوياً.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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