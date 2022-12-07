أحمد حرب يفوز بلقب رجل أعمال العام: من عامل في مطبخ إلى مدير عام أكبر سلسة مطاعم في سيدني

النقاط الرئيسية: السر في نجاحه عمله في كل وظائف المطعم حتى أتقن فن وسر صناعة المطاعم.

تم ترشيح أحمد حرب للجائزة من قبل غرفة التجارة والصناعة في منطقة "كانتربري بانكس تاون" لإنجازاته في القطاع.

يسند النجاح لجهده وتفهم أصحاب العمل لمواهبه وتقديرهم لمجهوداته ولفريقه الذي هو عِماد النجاح.

في حديثه مع أس بي أس عربي 24 قال أحمد حرب: "إن هذا التكريم لم يأت صدفة أو سريعاً، وإنما أتى بعد أعوام طويلة من الجهد والتعب والصبر".





وصل أحمد إلى أستراليا بعمر 19 عاماً بصحبة إخوته مع والدته الشاعرة اللبنانية سوزان عون عام 2008، لتبدأ العائلة رحلة جديدة في أستراليا بعد سوء الأوضاع بعد الحرب الأخيرة في لبنان عام 2006.



بسبب الحرب لم يكمل أحمد دراسته الجامعية في لبنان إذ كان يدرس العلوم الطبية.







وبدأ الشاب رحلة جديدة مع الدراسة، وبالتوازي مع البحث عن عمل.







عن قصة انضمامه لطاقم مطعم "الأصيل" الذي سيصبح بوابته نحو النجاح، قال أحمد: "إنه كان يمر في أحد الأيام أمام المطعم، وسأل إن كان لديهم فرصة عمل، فوافقوا حينها، ليبدأ مساره المهني من المطبخ ومنه متدرجاً مُتقناً لعمله حتى أصبح مديرًا عامًا لجميع فروع سلسة المطاعم.



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عن سر نجاحه وإنجازاته في عمله يوضح أحمد حرب أنه عمل في كل الوظائف المتاحة في المطعم ومستوعبًا لكل تفاصيل العمل في المطعم في جميع أقسامه حتى أتقن فن وسر صناعة المطاعم.





ويوضح: "هذه المعرفة والتدرج الوظيفي جعله أكثر فهماً واستيعابًا وتقديراً لجهد كل فرد في فريقه العامل في المطعم الذي هو الأساس لنجاح أي صناعة".



يسند النجاح أحمد لجهده وتفهم أصحاب العمل وتقديرهم لمجهوداته ولفريقه الذي هو عِماد النجاح.





فيما يعمل أحمد على توسيع نطاق العمل في سلسلة المطاعم التي يعمل بها، بتوسيع خدمات التوريد التمويني لشركات كبرى، إضافة لإنشاء منتجات غذائية جديدة واعدة للبيع بالتجزئة في السوق الأسترالي.



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ينصح أحمد شباب الجالية بالطموح وعدم التسرع لقطف الثمار، فمسيرة النجاح أخذت منه 14 عاماً. مؤكداً أن أستراليا هي بلد الفرص.





للاستماع لأحمد حرب الفائز بالجائزة التقديرية لرجل أعمال العام 2022. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.





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