برنامج لتدريب المرأة من خلفيات متنوعة لتُصبح قيادية في المجتمع

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يطلق مركز موارد المهاجرين في غرب سيدني وبتمويل من مفوضية التعددية الثقافية بولاية نيو ساوث ويلز برنامجاً لتدريب المرأة من خلفيات ثقافية متنوعة لتُصبح قيادية في المجتمع.

Key Points
  • تدريب النساء من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة ليصبحن قيادايات في المجتمع في جنوب غرب سيدني
  • يتضمن البرنامج إقامة ورش عمل متعددة لتطوير الذات وتعريف المرأة بنقاط قوتها وتطويرها، وبالتالي جعلها امرأة قيادية في المجتمع
  • سيُقدم البرنامح عبر أربع مراحل. تتضمن المرحلة الأولى ورشات عمل تقدمها الدكتورة روعة الأيوبي حول موضوعات مثل التطوير الذاتي والتعرف على نقاط الضعف والقوة
يتضمن البرنامج إقامة ورش عمل متعددة لتطوير الذات وتعريف المرأة بنقاط قوتها وتطويرها، وبالتالي جعلها امرأة قيادية في المجتمع.
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وقالت السيدة نادية بوشتي مسؤولة التنمية المجتمعية بمركز موارد المهاجرين بمنطقة غرب سيدني ومنسقة برنامج المرأة القيادية "يبدأ المشروع الأسبوع الأخير من نيسان أبريل والانتهاء في تشرين الثاني نوفمبر 2023. سيُقدم البرنامح عبر أربع مراحل. تتضمن المرحلة الأولى ورشات عمل تقدمها الدكتورة روعة الأيوبي حول موضوعات مثل التطوير الذاتي والتعرف على نقاط الضعف والقوة، تطوير الثقة والحضور لكسب احترام الاخرين واحداث تاثير ايجابي كقادات في المجتمع. التعرف على مختلف انماط القيادة. تحديد اهداف شخصية ومهنية وانشاء تخطيط الاستراتيجي لتحقيق هذه الاهداف".
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 وأضافت السيدة نادية، لبرنامج أستراليا اليوم، "تتركز المرحلة الثانية على ورشات عمل مقدمة من طرف المجلس الفيدرالي للمجتمعات الاثنية بيحث ستتعلم المشاركات قوة المناصرة وأهمية المشاركة المدنية وكيفية التواصل وانشاء رسائل فعالة وواضحة حول احتياجات المجتمع ورغباته الى مسؤولين سياسيين وصانعي القرار والمؤثرين، وتقوم الهيئة الوطنية لمجالس المهاجرين واللاجئين بتقديمها."

"وفي المرحلة الثالثة، توفر نساء قائدات في المجتمع الإرشاد والدعم والتوجيه للمشاركات في البرنامج من خلال لقاءات متعددة، حيث يعملون على تطوير مهاراتهم القيادية."

وتابعت السيدة نادية بوشتي "الفكرة جاءت عندما رأينا قلة في عدد النساء القياديات في المجتمع. عندما يكون هنالك اي اجتماع نرى عدد النساء قليل. ففكرنا نعمل برنامج لان هناك نساء كثيرات لديهن القدرة والقابلية ولكن ليس لديهن الجرأة ان يصبحن قياديات في المجتمع."

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Credit: Nadia Bouchti, Community Development Officer at Western Sydney MRC and the program coordinator
"نطمح اول شيء اعطاء فرصة للنساء وتطوير مهاراتهن وذاتهن ليصبح لديهن فرصة للقيادة والدور في التمثيل السياسي وعندهن تأثير بالسياسة. وخاصة ان عدداً من النساء لا يتبؤن مناصب قيادية أو مديرات تنفيذيات."

وأخيرًا، يُختتم البرنامج بحفل تخرج وفعالية للتواصل والتعرف على شخصيات ناجحة وبارزة في المجتمع، تليها زيارة إلى مبنى البرلمان. هذا البرنامج فرصة للنساء للانضمام سويًا ومشاركة تجاربهن، وتعلم الواحدة منهن من الأخرى كيفية تخطي الحواجز التي يمكن أن تمنعهن من الوصول إلى حلمهن.

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