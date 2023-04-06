"الزواج القسري جريمة يعاقِب عليها القانون في أستراليا": كيف يمكن دعم ضحايا هذا النوع من الزواج؟

النقاط الرئيسية دراسة جديدة تؤيد اعتبار الزواج القسري نوعا من أنواع العنف العائلي

قال المشاركون في الدراسة إن ذلك يفتح الباب لحصول الضحايا والنجين على خدمات دعم أفضل

في عام 2013 أصبح الزواج القسري غير قانوني في أستراليا

أصدرت جامعة موناش تقريرا يوم أمس أيدت فيه قرار حكومة فيكتوريا الذي يعتبر الزواج القسري نوعا من أنواع العنف العائلي. وقال التقرير إن اعتبار الزواج القسري نوعا من أنواع العنف العائلي يفتح الباب أمام الضحايا والناجين للحصول على المساعدة.





ووجد التقرير أن الاعتراف هذا يسمح بتوفير مزيد من الدعم للضحايا والناجين، وأن ولاية فيكتوريا هي الولاية الوحيدة التي أدرجت الزواج القسري كشكل من اشكال العنف العائلي.





شملت الدراسة التي أجرتها جامعة موناش مقابلات مع أكثر من 20 منظمة تقدم خدمات الدعم، حيث قال العاملون فيها إنهم تمكنوا من وضع خطط دعم أكثر وضوحا لضحايا الزواج القسري منذ دخول القانون حيز التنفيذ في عام 2019.





لكن التقرير ذكر أن هناك حاجة لمزيد من العمل لضمان حصول الناس على خدمات الدعم الضرورية، ولتحسين نوع الخدمات وفعاليتها.. كما دعا التقرير إلى تغيير التفكير حول الزواج القسري، كممارسة تؤثر فقط على مجتمعات المهاجرين والجاليات المتعددة الثقافات واللغات.



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ونوّه التقرير الى الحاجة لوعي أكبر حول كيف يمكن ان يحصل الزواج القسري بطرق وظروف مختلفة.





وفي حديث مع SBS Arabic24 قال المحامي ياسين نور الدين إن اعتبار الزواج القسري نوعا من أنواع العنف العائلي "يحمي الناس ويخفف الضغط على محكمة العائلة على المدى الطويل".







جدير بالذكر أن البرلمان الفدرالي مرّر قانون تجريم الزواج القسري في عام 2013. وتقول وزارة الشؤون الداخلية إن "الزواج بالإكراه غير مقبول وهو ممارسة شبيهة بالاستعباد وانتهاك لحقوق الإنسان".





ويضيف موقع الوزارة بأن "إجبار شخص ما على الزواج يُعَدُّ جريمة في أستراليا ، ويعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى تسع سنوات ، أو السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا إذا قد تم نقل الطفل إلى الخارج من أجل الزواج بالإكراه.



ما هو الزواج القسري؟

يقول موقع وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية : "بموجب قانون الكومنولث الزواج القسري الزواج هو زواج يتم فيه تزويج شخص بدون موافقة حرة وكاملة عليه، لأن الشخص يكون قد أُجبر، أو هُدّد، أو خُدع، أو لأنه غير قادر على فهم طبيعة وتأثير عقد الزواج، لأسباب منها العمر أو القدرة العقلية".





ويضيف الموقع: "يمكن إجبار الشخص من خلال وسائل واضحة مثل القوة والاحتجاز أو الإكراه. أو من خلال وسائل مخفية مثل الاضطهاد النفسي، إساءة استخدام السلطة أو الاستفادة ضعف الشخص".



هل يختلف الزواج القسري عن الزواج المدبر؟

الزواج بالإكراه يختلف كثيرا عن الزواج المدبر (أو المرتب). هذا النوع من الزواج ينطوي على تعريف الشخصين على بعضهما البعض من قبل طرف ثالث أو أحد افراد العائلة. ويتطلب موافقة الطرفين المقبلين على الزواج، اللذين يكون باستطاعتهما الموافقة على الزواج أو رفضه. هذا النوع من الزواج (أي الزواج المدبر، أو المرتب) هو قانوني في استراليا.



ما هو السلوك الذي يدخل ضمن مخالفات (أو جرائم) الزواج القسري في أستراليا؟

بموجب قانون الكومنولث الجنائي لعام 1995 ، يمكن أن تنطبق جرائم الزواج القسري على أي شخص له دور في التسبب بالزواج القسري -بما في ذلك أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو مخططو حفلات الزفاف أو عاقدو القران.

تنطبق هذه المخالفات بغض النظر عن العمر أو الجنس أو التوجه الجنسي للضحية.

تشمل هذه المخالفات أي شخص له طرف في الزواج القسري. الزوج الذي ليس هو الضحية وليس لديه عذر معقول.

تنطبق هذه المخالفات على أنواع مختلفة من الزواج، والعلاقات التي تشبه الزواج، ومنها العلاقات المسجلة، وتلك التي تعقد عبر عقود دينية أو من ضمن العادات والتقاليد.

وتشمل الزيجات التي تحصل في استراليا (ومن ضمنها في حالات احضار شخص الى استراليا للزواج)، بالإضافة الى حالات يتم فيها اخذ الشخص من استراليا للزواج في الخارج.

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وبحسب بيانات الشرطة الفدرالية فقد سُجل في عام 2022، أكثر من 80 بلاغًا من جميع أنحاء البلاد إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) ، نصفها تقريبًا يتعلق بأطفال دون سن 18 عامًا.



وتشير الاحصائيات إلى أن معظم حالات الزواج القسري حصلت في نيو ساوث ويلز (34%) تليها فيكتوريا (31%)، ثم غرب استراليا (9%) وجنوب استراليا (8%).





وبحسب سجلات الشرطة الفدرالية، لم يتم تجريم أي شخص بمخالفة الزواج القسري منذ أن أصبح قانوانا في عام 2013.





وتحاول السلطات والمنظمات المحلية أن تعالج هذه القضية من خلال منع حدوثها من خلال التوعية عوضا عن الملاحقة القضائية.





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