"دولار واحد يمكن أن يطعم عائلة": منظمة إنسانية أسترالية تدعم جهود الإغاثة في تركيا وسوريا

عمال إغاثة من منظمة CARE والمنظمات الشريكة لها يقدمون إعانات غذائية للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

عمال إغاثة من منظمة CARE والمنظمات الشريكة لها يقدمون إعانات غذائية للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

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منظمة CARE في أستراليا تساعد في عمليات الإغاثة الإنسانية في مناطق الزلازل والهزات الأرضية في تركيا وسوريا.

تقوم منظمة
CARE
بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال والهزات الأرضية في كل من
تركيا وسوريا
.

منذ وقوع الزلازل في تركيا وسوريا هبت منظمات حكومية وشعبية من جميع انحاء العالم لإغاثة المتضررين وتقديم مختلف أنواع المساعدة لهم. ونظراً للحاجة الماسة للمساعدات والإعانات الإنسانية الملحة للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، دخلت أس بي أس بشراكة مع Emergency Action Alliance تحالف أعمال الطوارئ المعروف ب EAA لدعم جهود جمع التبرعات لضحايا والناجين من الزلزال المدمر. يجمع هذا التحالف بين 15 جمعية ومؤسسة خيرية أسترالية رائدة ومنها
CARE Australia
، Oxfam Australia، Save the Children Australia و Australia for UNHCR وذلك لجمع التبرعات بسرعة وبفعالية في وقت الأزمات الكبرى في العالم.
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وتقول منظمة CARE Australia أنها تعمل على أن تكون من إحدى أكثر المنظمات الإنسانية شفافية في ما يتعلق بصرف أموال التبرعات. حيث أنها ذكرت في
تقريرها لعام 2021 - 2022
أن 89 بالمئة من مصاريفها الإجمالية أنفق على برامج التنمية والصمود والمساعدات الإنسانية.
وأن 5 بالمئة فقط تم إنفاقه على المصاريف الإدارية والموظفين.

ويشير التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في حزيران 2021 إلى أن مدخول هذه المنظمة
يتجاوز 10 ملايين دولار
تردها عبر تبرعات ومنح حكومية وغير ذلك.
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وتعمل جمعية CARE في تركيا منذ عام 1959 وفي سوريا منذ عام 2013. وفد بدأت بالفعل بالاستجابة لهذه الأزمة الحالية بالشراكة مع الهيئات المحلية لتوفير المساعدات.

وفي حديث مع SBS Arabic24 قال السيد أيهم طه، الذي يعمل مع هذه الجمعية في مدينة غازي عنتاب في جنوبي تركيا إن الأوضاع الإنسانية لا تزال صعبة للغاية في المناطق التي ضربها الزلزال وأن الاحتياجات تفوق الإمكانيات المتوافرة.

"الاحتياج كبير صحيح، وعمليات الإغاثة سوف تحتاج إلى وقت طويل لكن التدخل لا يجب أن يكون كبيرا من كل شخص فدولار واحد فقط سيحدث فرقا كبيرا لأنه يعني توفير وجبة طعام لطفل أو وسادة أو بطانية".

وذكر أيهم طه أيضا أن المنظمة تعمل مع شركاء محليين وتقوم بإرسال المساعدات إلى المناطق السورية المتضررة عبر المعابر المتاحة، لكنه نوّه إلى صعوبة المواصلات بسبب تضرر العديد من الطرق المؤدية إلى المناطق الغربية الشرقية لسوريا.

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