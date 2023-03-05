ما سبب الخلاف بين كارول سماحة ومؤسسة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش؟

تطالب مؤسسة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش الفنانة كارول سماحة بحذف كليب أغنيتها الجديدة "ستنتهي الحرب" مما تسبب في أزمة كبيرة.





تقول المؤسسة إن الفنانة اللبنانية لم تحصل على إذن قانوني لاستخدام الكلمات ولكن وكيلها القانوني رد بأن البحث والتدقيق أثبت أن كلمات الأغنية من التراث والملك العام. لكن محامو المؤسسة يدرسون الآن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد كارول سماحة.





تحدثت بترا طوق وكريستال باسيل عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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