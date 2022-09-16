النقاط الرئيسية الاعلامية شادية الحاج: قد تكون الهجرة نعمة أو نقمةً للبعض مناّ وللبعض الآخر الاثنين معاً

جاءت إلى أستراليا بعد وفاة زوجها المخرج والكاتب المسرحي والتلفزيوني اندريه جدعون عام 1985

تقول الاعلامية شادية عندها حسرة للماضي ولكنها ليست سلبية وانما كيف نستطيع ان نستقطب في الغربة هذه القدرات والكفاءات والخبرات

وقالت المحاضرة في قسم اللغة العربية بمركز متابعة اللغات للبالغين في جامعة سيدني الإعلامية شادية الحاج حجار "جئت إلى أستراليا في بادئ الأمر بعد وفاة زوجي عام 1985 وبقيت لمدة عشرين يوما فقط وبعدها عدت إلى لبنان لان الحركة الثقافية في انطلياس أقامت لأندريه جدعون ثلاثية."



وأضافت لإذاعة أس بي أس عربي24 "عندي حسرة للماضي ولكنها ليست سلبية وانما كيف نستطيع ان نستقطب في الغربة هذه القدرات والكفاءات والخبرات ونستخدمها لخدمة بلدنا الأم والوطن المضياف."





"قد تكون الهجرة نعمة أو نقمةً للبعض مناّ وللبعض الآخر الاثنين معاً. أستراليا تشبه البطاقات البريدية الجميلة الملونة. محاطة بالزهور والورود والناس في الداخل يعيشون خلف الجدران بعزلة كاملة."



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"ما من جديدٍ تحت الشمس" تقول ضيفتي لهذه الحلقة. هي من مواليد بعبدا الحدث وأصل ُ أجدادها من الجنوب اللبناني حيث حطّ رحالهم كباقي اللبنانيين الباحثين عن الرزق في مدينتي صيدا وصور ومن ثمّ في بيروت.





جدها لوالدها رسام تشكيلي في وقت الفراغ، وصيدلي تخصص في العلاج الطبيعي كما امتلك استوديو للتصوير حفظ من خلاله سجل العائلة عبر التاريخ. والدها موظف حكومي وفاعل خير بإمتياز ؛ أسسّ مع شلة من الاقارب صندوقاً للمحتاجين يلجأُ اليه اعضاء العائلة متى قست عليهم الظروف.



غيّب الموتُ والدها في عمر مبكرٍ جداً كما خطف منها اخيها ايضاً في العمر نفسه وهذه السنة فقدت والدتها منذ اشهر قليلة .





تقول ُ :" للموت أوجهٌ متعددة كما للحياة؛ يختلف طعمه ُ من انسان الى آخر ويترك فينا وجعاً يتفاوتُ وقعه وصداهُ بحسب اواصر العلاقة بالشخص الذي نفقده . "





"قد يكون للغربة ايضاً وجهان لعملة ٍ واحدة الموت والقيامة والولادة الجديدة . هنيئاً لمنْ يولدون من جديد ويتركون بصمات أمل ورجاء بمستقبل افضل."



Chadia Hajjar Credit: CHH عن هجرتها الاولى تتحدث بإسهاب وذلك إثر فقدانها لزوجها الاول المخرج والسينمائي اللبناني اندريه جدعون سنة ١٩٨٤ والذي ما زالت افلامه القصيرة تدّرس في معهد الفنون في براغ .





شادية الحاج محاضرة في جامعة سيدني في مركز البالغين لتعليم اللغات ؛ اعلامية واديبة اصدرت كتابها الاول بعنوان :" أثمن ُمن العصافير " مجموعة قصص واقعية قصيرة تعكس الواقع اللبناني خلال سنوات الحرب الاولى والذي تعمل على اصدارها باللغة الانكليزية قريبا.ً



Chadia Hajjar and Former Minister Ziad Baroud شادية الحاج متزوجة من المهندس الياس حجار منذ ٢٥ سنة ولها منه إبنتها سيرين التي تعمل حالياً بمؤسسةً حكوميةً وتكمل دراستها الجامعية واختصاصها في الطب النفسي. مع شادية الحاج حجار مشوار جديد بين الوطن الأم والوطن المستعار بحسب تعبيرها.





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