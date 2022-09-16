النقاط الرئيسية
- الاعلامية شادية الحاج: قد تكون الهجرة نعمة أو نقمةً للبعض مناّ وللبعض الآخر الاثنين معاً
- جاءت إلى أستراليا بعد وفاة زوجها المخرج والكاتب المسرحي والتلفزيوني اندريه جدعون عام 1985
- تقول الاعلامية شادية عندها حسرة للماضي ولكنها ليست سلبية وانما كيف نستطيع ان نستقطب في الغربة هذه القدرات والكفاءات والخبرات
وقالت المحاضرة في قسم اللغة العربية بمركز متابعة اللغات للبالغين في جامعة سيدني الإعلامية شادية الحاج حجار "جئت إلى أستراليا في بادئ الأمر بعد وفاة زوجي عام 1985 وبقيت لمدة عشرين يوما فقط وبعدها عدت إلى لبنان لان الحركة الثقافية في انطلياس أقامت لأندريه جدعون ثلاثية."
وأضافت لإذاعة أس بي أس عربي24 "عندي حسرة للماضي ولكنها ليست سلبية وانما كيف نستطيع ان نستقطب في الغربة هذه القدرات والكفاءات والخبرات ونستخدمها لخدمة بلدنا الأم والوطن المضياف."
"قد تكون الهجرة نعمة أو نقمةً للبعض مناّ وللبعض الآخر الاثنين معاً. أستراليا تشبه البطاقات البريدية الجميلة الملونة. محاطة بالزهور والورود والناس في الداخل يعيشون خلف الجدران بعزلة كاملة."
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"ما من جديدٍ تحت الشمس" تقول ضيفتي لهذه الحلقة. هي من مواليد بعبدا الحدث وأصل ُ أجدادها من الجنوب اللبناني حيث حطّ رحالهم كباقي اللبنانيين الباحثين عن الرزق في مدينتي صيدا وصور ومن ثمّ في بيروت.
جدها لوالدها رسام تشكيلي في وقت الفراغ، وصيدلي تخصص في العلاج الطبيعي كما امتلك استوديو للتصوير حفظ من خلاله سجل العائلة عبر التاريخ. والدها موظف حكومي وفاعل خير بإمتياز ؛ أسسّ مع شلة من الاقارب صندوقاً للمحتاجين يلجأُ اليه اعضاء العائلة متى قست عليهم الظروف.
غيّب الموتُ والدها في عمر مبكرٍ جداً كما خطف منها اخيها ايضاً في العمر نفسه وهذه السنة فقدت والدتها منذ اشهر قليلة .
تقول ُ :" للموت أوجهٌ متعددة كما للحياة؛ يختلف طعمه ُ من انسان الى آخر ويترك فينا وجعاً يتفاوتُ وقعه وصداهُ بحسب اواصر العلاقة بالشخص الذي نفقده . "
"قد يكون للغربة ايضاً وجهان لعملة ٍ واحدة الموت والقيامة والولادة الجديدة . هنيئاً لمنْ يولدون من جديد ويتركون بصمات أمل ورجاء بمستقبل افضل."
عن هجرتها الاولى تتحدث بإسهاب وذلك إثر فقدانها لزوجها الاول المخرج والسينمائي اللبناني اندريه جدعون سنة ١٩٨٤ والذي ما زالت افلامه القصيرة تدّرس في معهد الفنون في براغ .
Chadia Hajjar Credit: CHH
شادية الحاج محاضرة في جامعة سيدني في مركز البالغين لتعليم اللغات ؛ اعلامية واديبة اصدرت كتابها الاول بعنوان :" أثمن ُمن العصافير " مجموعة قصص واقعية قصيرة تعكس الواقع اللبناني خلال سنوات الحرب الاولى والذي تعمل على اصدارها باللغة الانكليزية قريبا.ً
شادية الحاج متزوجة من المهندس الياس حجار منذ ٢٥ سنة ولها منه إبنتها سيرين التي تعمل حالياً بمؤسسةً حكوميةً وتكمل دراستها الجامعية واختصاصها في الطب النفسي. مع شادية الحاج حجار مشوار جديد بين الوطن الأم والوطن المستعار بحسب تعبيرها.
Chadia Hajjar and Former Minister Ziad Baroud
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