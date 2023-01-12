أس بي أس عربي۲٤

مأساة متكررة: محكمة أردنية تقضي بسجن 4 أطباء بعد عملية شفط دهون فادحة

أس بي أس عربي۲٤

Patients face long delays for elective surgeries amid coronavirus pandemic

Patients face long delays for elective surgeries amid coronavirus pandemic Credit: Public domain

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 12/01/2023 11:29am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 12/01/2023 11:29am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
قضت محكمة أردنية بالسجن على 4 أطباء تسببوا في مصرع مريضة بسبب خطأ طبي فادح بإحدى عمليات شفط الدهون.

وحُكم بسجن 4 أطباء "بجريمة التسبب بالوفاة، خلافا لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات، لمدد تراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات".

وجاء هذا الخبر بعد أيام قليلة من خبر الوفاة ابن الفنان جورج وسوف بعد نقله إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة اللبنانية بيروت إثر عملية تكميم المعدة التي خضع لها مؤخرا.

وتبين للمحكمة "من خلال البينات والوقائع والاستماع للشهود، أن السيدة أدخلت لإحدى المستشفيات لإجراء عملية تصحيح نُدب جراحية وشفط دهون، وأثناء العملية أجريت لها عمليات أخرى لم يتضمنها وصف العملية التي أدخلت بشأنها".

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.
شارك

Latest podcast episodes

CARDINAL GEORGE PELL OBIT

"شهد للحق والثمن اضطهاده والتغاضي عن أي اعتداء هو جريمة": هل تواصل المطران طربيه مع كاردينال بيل خلال سجنه؟

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 12/1/2023

New Year’s Resolutions

ما هي أهم قرارات العام الجديد المالية التي يجب أن تحققها في أستراليا؟

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 12/1/2023