مأساة متكررة: محكمة أردنية تقضي بسجن 4 أطباء بعد عملية شفط دهون فادحة

قضت محكمة أردنية بالسجن على 4 أطباء تسببوا في مصرع مريضة بسبب خطأ طبي فادح بإحدى عمليات شفط الدهون.





وحُكم بسجن 4 أطباء "بجريمة التسبب بالوفاة، خلافا لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات، لمدد تراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات".





وجاء هذا الخبر بعد أيام قليلة من خبر الوفاة ابن الفنان جورج وسوف بعد نقله إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة اللبنانية بيروت إثر عملية تكميم المعدة التي خضع لها مؤخرا.





وتبين للمحكمة "من خلال البينات والوقائع والاستماع للشهود، أن السيدة أدخلت لإحدى المستشفيات لإجراء عملية تصحيح نُدب جراحية وشفط دهون، وأثناء العملية أجريت لها عمليات أخرى لم يتضمنها وصف العملية التي أدخلت بشأنها".





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى.





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