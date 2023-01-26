جدل حول الفيلم الأردني "الحارة" ونائب في البرلمان يدعو إلى سحب الجنسية من أحد الممثلين

انتقل الجدل حول فيلم "الحارة" إلى البرلمان الأردني بعد مطالبة نائب في الحكومة الأردنية بسحب الجنسية من بطل الفيلم منذر رياحنة ومقاضاته.





وقد انتقد البعض الفيلم مدعين أنه "يشوه صورة المجتمع الأردني". ولكن دافع الفنان رياحنة عن الفيلم مؤكدا أن "الحارة يسلط الضوء على فئة مظلومة في المجتمع الأردني".





فلماذا أثار الفيلم الذي عرض بداية العام على منصة نتفليكس الجدل؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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