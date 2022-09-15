محكمة أسترالية تحكم لصالح لاجئ عراقي أقدم على الانتحار في مركز للاعتقال والمحامي يطالب بتعويض

النقاط الرئيسية أقدم سروان على الانتحار داخل معتقل في غرب أستراليا

محكمة في بيرث تنتقد السلطات المشرفة

محامي العائلة يعتزم تقديم دعوى للتعويض

أقدم سروان الكحيلي، وهو لاجئ عراقي وأب لثلاثة أطفال، على الانتحار في مركز يونغا هيل، وهو مركز اعتقال تابع لوزارة الداخلية الأسترالية في ولاية غرب أستراليا.





ومنذ ذلك الوقت قام المحامي ريك متري بملاحقة القضية لدى المحاكم في غرب أستراليا، لمعرفة ما إذا كانت حكومة الكومنولث قد قصرت بتأمين الظروف الملائمة لأنها مسؤولة عن توفير العناية اللازمة لمن هم تحت رعايتها بحسب نصوص المحكمة الفدرالية.



هذا الحكم هو الأول من نوعه وقد يغير طريقة إدارة المعتقلات

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وهذا الشهر صدر حكم من محكمة ال Coroner's Court في ولاية غرب أستراليا، وجدت فيه القاضية ساره هيلين لنتون أن هناك تقصيرا واهمالا في المعاملة التي تلقاها سروان، من حيث نقص الرعاية الصحية، وعدم الاحتفاظ بسجلات توثق وتواكب ما كان يعاني منه من وضع نفسي وصحي يتطلب عناية مباشرة ومتابعة مستمرة.





ويقول المحامي ريك متري إن هذا الحكم هو الأول من نوعه، وسوف يؤدي إلى تغيير في كيفية إدارة مراكز الاحتجاز في أستراليا.





ويضيف الأستاذ ريك متري في حديث مع SBS Arabic24 بأن القاضية وجدت أن المعتقل لم يكن فيه موظفون كفاية لكي يهتموا ويعتنوا بسروان.





"كشف الحكم أن لا أحد اتصل فيه ليعرفوا لماذا لا يأكل ولا يغادر غرفته ولماذا لا احد يعتني فيه".



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ويقول الأستاذ متري إنه ومكتب المحاماة الذي يتعاون معه في ولاية غرب أستراليا قد باشروا بتقديم دعوى ضد الحكومة الفدرالية للمطالبة بتعويض مالي على أبناء سروان الثلاثة.





"الحكومة يجب ان تعوض لأولاده، الحق عليهم بما حصل وهم سيكونون مجبورين ان يعوضوا عليهم".





ويشير الأستاذ متري إلى أن هذا الحكم سينعكس على المعتقلات الاخرى.





"عندما يحصل حكم مثل هذا يبدأون بالاهتمام اكثر بالمعتقلين ويعلاجونهم اكثر، ليس معقولا ما يحصل داخل هذه المعتقلات".





وأضاف بأن وزارة الداخلية "حاولت أن تدافع عن نفسها لكن القاضية لم تكن مقتنعة وقالت إنه إذا لم يكن هناك موظفون بشكل كاف لماذا لم يتم الابلاغ عن ذلك؟"



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ولفت الأستاذ متري أن الوزارة والشركة الخاصة المناطة بالاشراف على المعتقلات مسؤولتان عن سلامة المعتقلين، فإذا "أعطت الحكومة رخصة لشركة معينة هذا يعني ان الحكومة مسؤولة".



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