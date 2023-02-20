دانيال أندروز يستحق تمثالا من البرونز بعد 3000 يوم كرئيس لولاية فيكتوريا

Key Points 3000 يوم متواصلة على رأس حكومة ولاية فيكتوريا

دانيال أندروز يقول إنه مجرد يوم عادي

بدأ تقليد بناء تمثال لأي رئيس حكومة يمضي هذه الفترة منذ عام 1999

أصبح رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز مؤهلا ليكون واحدا من بين خمسة رؤساء حكومات في الولاية يحصلون على تمثال برونزي تكريما له، بعد بلوغه محطة مهمة في تاريخه السياسي متمثلة في قضاء 3000 يوم في المنصب.





أثار تعامل أندروز مع جائحة كوفيد الجدل حيث انتقد كثيرون الاغلاقات الطويلة التي فرضها في الولاية. وعلى الرغم من ذلك أشاد كثيرون بدعمه لسياسات التغيير الاجتماعي مثل: دعمه للمثليين ومجتمع الميم وحضوره فعالياتهم كنصير لهم، وإدخال فكرة وضع معاهدة مع السكان الأصليين، وخلق نظام للمساعدة في الموت الطوعي.



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وقد تم تكريم أربعة رؤساء حكومات سابقين فقط ليصبح أندروز الآن الخامس بينهم.





وعشية هذا الإنجاز، أعلن السيد أندروز أمس عن افتتاح مستشفى مخصص لأمراض القلب في ملبورن.



هذا اليوم هو مجرد يوم آخر لإنجاز الأعمال

عندما سأله صحافيون الأسبوع الماضي حول ما إذا كان لديه أي خطط للاحتفال بعهده الذي بلغ تسع سنوات اليوم، حرص أندروز على عدم الإجابة وقال: "هناك اجتماع للحكومة يوم الاثنين. هذا ما سأركز عليه".





وكان رئيس حكومة فيكتوريا الأسبق جيف كينيت أدخل فكرة إقامة تمتال برونزي لكل رئيس حكومة في الولاية أمضى 3000 يوم في الحكم، عام 1999، لكنه لم يحقق شخصيا ذلك الرقم.



دؤوب في عمله وجاء في الوقت المناسب إلى المكان المناسب وبرضا مختلف الأجنحة في الحزب

وفي حديث مع SBS Arabic24 قال السيد سام عفرا، الناشط السياسي وعضو حزب العمال في فيكتوريا، إن "شخصية السيد أندروز معروفة بالحزب فهو دؤوب في عمله، وجاء في الوقت المناسب إلى المكان المناسب وبرضا مختلف الأجنحة في الحزب".



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وأضاف" "كرئيس أثبت أندروز نفسه في كثير من الأصعدة" وأن الانتخابات الأخيرة التي أعادت حزب العمال للحكم لفترة ثالثة تؤكد أن الناس تريده على الرغم من سياسات الإغلاق، وأن الأرقام أظهرت أنه يتمتع بشعبية ليتم انتخابه".





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