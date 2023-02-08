"جثث ملقاة على الأرض في المستشفيات": شهادات حية من متطوعين وأطباء في مناطق منكوبة في سوريا

ارتفعت الحصيلة غير النهائية في تركيا إلى 4000 قتيلا، وفق الهيئة التركية لإدارة الكوارث. أما في سوريا، فقد قتل حوالي 3000 شخصا على الأقل، بحسب وزارة الصحة وفرق إغاثة.





وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى إلى 711 وإصابة 1431 آخرين في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. في حين أفادت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني)، العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل أكثر 1000 شخصا وإصابة أكثر من 2100 آخرين.





ولا تكف الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير جدا من الأشخاص تحت الأنقاض. كذلك، يتسبب تساقط الأمطار والثلوج وانخفاض درجات الحرارة مع حلول الظلام في عرقلة جهود المنقذين.



توقعت منظمة الصحة العالمية أن تكون الحصيلة النهائية أكبر بكثير من الأرقام غير النهائية المعلنة.

تحدثنا إلى الطبيب في مدينة جبلا الساحلية، د. محمد محمد والذي أطلعنا على الأوضاع الكارثية في المنطقة التي تضررت بشكل كبير جراء الزلزال: "نعاني من انقطاع التيار الكهربائي ما صعّب من مهام الإنقاذ. الوضع كارثي وما زاد الأمور سوءاً تردي الأحوال الجوية والأمطار والعواصف. نواصل العمل على مدار الساعة لإنقاذ الناجين وانتشار الجثث."





وأوضح د. محمد أن الحصار لسنوات طويلة أثر على جهوزية القطاع الطبي حيث يتسبب نقص المعدات في تضاؤل فرص العثور على مزيد من الناجين لا سيما في ظل الظروف الجوية الصعبة.





تجاوز عدد الضحايا 150 شخصاً فضلا عن مئات الجرحى في مدينة جبلة.





تجدر الإشارة إلى أن الزلزال الأكبر كان قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا حوال الساعة الرابعة من صباح يوم الاثنين ولذا كان الظلام الدامس يخيم على المكان مع انقطاع التيار الكهربائي لأول ساعتين بعد وقوع الكارثة وفق ما شرح د. محمد.





وقال فريق الإنقاذ التابع للخوذ البيضاء إن 1020 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة وأصيب 2400 آخرون ومن المتوقع أن ترتفع الأعداد "بشكل كبير".



A car is seen under the wreckage of a collapsed building, in Azmarin town, in Idlib province, northern Syria, Monday, Feb. 6, 2023. A powerful earthquake has caused significant damage in southeast Turkey and Syria and many casualties are feared. Damage was reported across several Turkish provinces, and rescue teams were being sent from around the country. (AP Photo/Ghaith Alsayed) Source: AP / Ghaith Alsayed/AP وتعمل منظمات مجتمعية على الأرض على مدار الساعة في المدن والقرى المنكوبة لانتشال جثث القتلى والبحث عن ناجين في ظروف جوية قاسية. وقال المتطوع عبدالله الخطيب من "فريق مُلهم التطوعي" في عفرين في حديث لأس بي أس عربي24 ان الوضع على الأرض "كارثي للغاية".





وتابع الخطيب: "هناك أكتر من 100 بناية سُويت بالأرض. في كل يناية 20 عائلة باتوا كلهم تحت الأنقاض. عمليات انتشال الجثث خجولة رغم الجهود الكبيرة. تعمل على مدار الساعة كمنظمات جبناً إلى جنب مع الدفاع المدني والأهالي يحاولون المساعدة بمعدات بسيطة للغاية لإخراج الناس من تحت الأنقاض."



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A man searches for people in the rubble of a destroyed building in Gaziantep, Turkey, Monday, Feb. 6, 2023. A powerful quake has knocked down multiple buildings in southeast Turkey and Syria and many casualties are feared. (AP Photo/Mustafa Karali) Source: AP / Mustafa Karali/AP

قلة تمكنوا من النجاة من تحت الأنقاض ومعظمهم يعاني من أضرار جسدية كبيرة.

وأوضح الخطيب أن الواقع في مناطق متضررة أخرى مثل سرمدا وريف إدلب وسلقين ليس أفضل حالاً: "سُجلت هناك حوالي 1000 حالة وفاة هناك إلى الآن. فرق الإنقاذ مستنفرة على مدار الساعة. الجثث في كل مكان في المستشفيات لأن عائلات بكامل أفرادها قُتلت في هذا الزلزال. ليس هناك أحد ليتعرف على الجثث. الوضع مأساوي لدرجة لا توصف."





ومما زاد في تعقيد صارت الكارثة تزامنها مع عاصفة ثلجية: "الوضع جدا يُرثى له. نقوم منذ أمس بتوزيع المواد الغذائية على فرق الدفاع المدني وصادفنا شابة نصف جسمها عالقة تحت الأنقاض. كانت تطلب من المسعفين قطع رجلها لأنها لم تعد تحتمل. 48 ساعة وهي عالقة."





استمعوا إلى شهادة المتطوع عبدالله الخطيب في التدوين الصوتي أعلاه.



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