الجالية العربية في أستراليا تُفجع بالرحيل المفاجئ للدكتور رمسيس جيد

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Dr. Ramsis Gayed

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فجعت الجالية العربية في استراليا بخبر وفاة طبيب الصحة العامة الدكتور رمسيس جيد يوم الحادي والعشرين من شباط فبراير الماضي اثر مضاعفات صحية بعد اجرائه عملية جراحية.

Key Points
  • كرس الدكتور رمسيس جيد كل وقته خلال كوفيد-19 للمجتمع
  • كان يحاول ان يعمل الكثير من المقابلات التوعوية والدروس التعليمية لإيصال أهمية التطعيم للمجتمع ككل
  • توفي طبيب الصحة العامة الدكتور رمسيس جيد اثر مضاعفات صحية
للدكتور الراحل رمسيس جيد العديد من المقابلات الصحية عبر اثير اس بي أس عربي24 وبالأخص خلال جائحة كورونا. إذ كان يقدم العديد من النصائح والمعلومات المهمة عن طرق الوقاية من كوفيد-19.
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منال العاني تواصلت مع عائلة الدكتور الراحل رمسيس جيد وأجرت لقاءً مع زوجته السيدة أماني جيد التي قالت "كنا نفكر كيف نحتفل بعيد ميلاده وهو في المستشفى. وتعبت صحته قبل ثلاثة اشهر من الوفاة وتعرض لخطر الموت ثلاث مرات قبل وفاته ودخل غرفة الانعاش."

وأضافت لإذاعة أس بي اس عربي24، "في صباح يوم الثلاثاء الذي توفي فيه رمسيس بدأ يتحسن وكنا نتخيل ان الامور تمام. ما كنا ولا حتى الأطباء متوقعين انه سيرحل عنا في هذا اليوم بالعكس كنا متخيلين انه يوم الشفاء. ولكن الظاهر كانت هذه صحوة الموت."
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"كرس كل وقته خلال كوفيد-19 للمجتمع وكان يحاول يعمل الكثير من المقابلات التوعوية والدروس التعليمية لإيصال أهمية التطعيم للمجتمع ككل. كان يهتم بحماية المجتمع من الفيروس."

وتابعت السيدة أماني "كان يشتغل من السابعة صباحا ولغاية الحادية عشرة مساءً. لا يترك مكتبه وينسى ان يتناول وجبة الغذائية. وعندما أطلب منه الاهتمام بصحته يقول لي ان المجتمع بحاجة لي."

"ودرس الدكتور رمسيس أيضا طب مجتمع فكان لديه اهتمام كبير بالمجتمع ويهتم بكل فرد فيه."

وخلصت زوجة الدكتور رمسيس إلى القول "كان ينسى نفسه في العمل من اجل تقديم العلاج للمرضى. يتأخر عن الاكل من الصبح لليل حتى يعالج المرضى. عمله كان يجلب له السعادة وأصبحت اشجعه على هذا الشيء."

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