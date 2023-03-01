الجالية العربية في أستراليا تُفجع بالرحيل المفاجئ للدكتور رمسيس جيد

Key Points كرس الدكتور رمسيس جيد كل وقته خلال كوفيد-19 للمجتمع

كان يحاول ان يعمل الكثير من المقابلات التوعوية والدروس التعليمية لإيصال أهمية التطعيم للمجتمع ككل

توفي طبيب الصحة العامة الدكتور رمسيس جيد اثر مضاعفات صحية

للدكتور الراحل رمسيس جيد العديد من المقابلات الصحية عبر اثير اس بي أس عربي24 وبالأخص خلال جائحة كورونا. إذ كان يقدم العديد من النصائح والمعلومات المهمة عن طرق الوقاية من كوفيد-19.



اقرأ المزيد 800 وفاة في فيكتوريا وحدها جراء كورونا وباقي أستراليا 88 وفاة

منال العاني تواصلت مع عائلة الدكتور الراحل رمسيس جيد وأجرت لقاءً مع زوجته السيدة أماني جيد التي قالت "كنا نفكر كيف نحتفل بعيد ميلاده وهو في المستشفى. وتعبت صحته قبل ثلاثة اشهر من الوفاة وتعرض لخطر الموت ثلاث مرات قبل وفاته ودخل غرفة الانعاش."





وأضافت لإذاعة أس بي اس عربي24، "في صباح يوم الثلاثاء الذي توفي فيه رمسيس بدأ يتحسن وكنا نتخيل ان الامور تمام. ما كنا ولا حتى الأطباء متوقعين انه سيرحل عنا في هذا اليوم بالعكس كنا متخيلين انه يوم الشفاء. ولكن الظاهر كانت هذه صحوة الموت."



اقرأ المزيد وفاة أول رضيع مصاب بفيروس كورونا

"كرس كل وقته خلال كوفيد-19 للمجتمع وكان يحاول يعمل الكثير من المقابلات التوعوية والدروس التعليمية لإيصال أهمية التطعيم للمجتمع ككل. كان يهتم بحماية المجتمع من الفيروس."





وتابعت السيدة أماني "كان يشتغل من السابعة صباحا ولغاية الحادية عشرة مساءً. لا يترك مكتبه وينسى ان يتناول وجبة الغذائية. وعندما أطلب منه الاهتمام بصحته يقول لي ان المجتمع بحاجة لي."





"ودرس الدكتور رمسيس أيضا طب مجتمع فكان لديه اهتمام كبير بالمجتمع ويهتم بكل فرد فيه."





وخلصت زوجة الدكتور رمسيس إلى القول "كان ينسى نفسه في العمل من اجل تقديم العلاج للمرضى. يتأخر عن الاكل من الصبح لليل حتى يعالج المرضى. عمله كان يجلب له السعادة وأصبحت اشجعه على هذا الشيء."





المزيد في التدوين الصوتي اعلاه





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



