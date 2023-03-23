الفنان فصيح كيسو يقدم "تدمر.. الصراع العنيف" في معرض بملبورن

Jounalists walk near the remains of the Monumental Arch in the historic Syrian city of Palmyra in April last year.

Jounalists walk near the remains of the Monumental Arch in the historic Syrian city of Palmyra in April last year. Source: Reuters / Omar Sanadiki/Reuters

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المعرض سيعرض الوثائقي حول تدمر على مدى أكثر من 50 يوماً

سيقدم الفنان فصيح كيسو فيلمه الوثائقي "تدمر ... الصراع العنيف" في معرض شخصي في مدينة ملبورن للفترة من 1 نيسان ابريل حتى 21 آيار مايو.

ويوثق الفيلم للدمار الذي حل بالمدينة الأثرية على يد داعش بعد استعادت القوات السورية السيطرة على المدينة.

وقال كيسو في حديث مع أس بي أس عربي24 إن فيلمه عبارة عن مشاهدات مجردة خالية من أي تعليق أو تأطير.

الفنان كيسو الذي صؤّر الفيلم عام 2016 بعد سفره من أستراليا ألى سوريا ومن ثم إلى تدمر بعد ثلاثة أيام فقط من استعادة المدينة من داعش يؤكد بأنه صنع الفيلم دون أي تدخل تاركاً للمشاهد فرصة الحكم على المشاهدات دون أي تأطير.
Palmyra, Syria 2010. (Flickr CC: Thom May)
Palmyra, Syria 2010. (Flickr CC: Thom May) Source: Flickr
وبحسب الفنان فصيح كيسو، فأنه قام بتصوير المشاهد عبر كاميرا محمولة باليد، وهو يصوّر ماشياً أو راكضاً بغية إبعاد الهدف التسجيلي والإخباري، وبهدف عكس حالة الهلع واللا متوقع التي شهدته المدينة من أعمال تدمير.

وأستخدم كيسو مهاراته وأسلوبه في بث الصوت وتضخيمه، ولتعطي الكاميرا إحساساً بالاهتزاز للمتفرج، خاصة وان التصوير لم يجر بواسطة كاميرا ثابتة.

وأكد كيسو لأس بي أس عربي24 ان متابعة الفيلم تجري وقوفاً وليس جلوساً كما جرت العادة ليعطي احاساً مضافاً بالحركة.

ورغم أن الفنان فصيح كيسو عرض الفيلم في عدة بلدان من بينها سوريا، إلا إنها المرة الأولى التي يجري فيها عرض الفيلم في أستراليا.

ولزيادة الأثارة فأن كيسو سعى الى تقسيم عرض فيلمة الذي يبلغ طوله 120 دقيقة على أربع شاشات تعرض جزءا منه لا تتجاوز مدته 18 دقيقة في آن واحد ليتيح للمتابع مشاهدة البقايا والاثار موزعة على أربعة زوايا في وقت واحد.

ويترك فصيح كيسو، كما يقول، للمشاهد فرصة التفكير بالموقف الذي يخرج به من متابعة هذه الاجزاء الأربعة معاً.

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