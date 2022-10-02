النقاط الرئيسية دعوى جماعية لشمول من هم فوق 65 عاماً بمخصصات النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة

أطلق عدد من المحامين في سيدني دعوى جماعية بمشاركة الألاف من كبار السن للمطالبة بشمولهم بالنظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة

بحسب القانون الحالي، فإن من هم بعمر أقل من 65 عاماً فقط يستحقون مخصصات NDIS. أما من هم أكبر من 65 يتقاضون مدفوعات My Aged Care

أطلق عدد من المحامين في سيدني وبالتعاون مع مؤسسة Spinal Life Australia دعوى جماعية أو ما يعرف بـ Class Action بمشاركة الألاف من كبار السن للمطالبة بشمولهم بالنظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة المسمى اختصاراً بـNDIS.



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وبحسب القانون الحالي، فإن من هم بعمر أقل من 65 عاماً فقط يستحقون مخصصات NDIS. أما من هم أكبر من 65 يتقاضون مدفوعات My Aged Care.





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وقال المسؤول عن رفع الدعوى الجماعية المحامي ريك متري، لإذاعة أس بي اس عربي24، إن قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة يدعو إلى إلى تغييرات عاجلة لجعل التمويل منصفًا. "قمت أنا برفع دعوى قضائية جماعية ضد الحكومة الفيدرالية لشمول من هم 65 عاغماً فما فوق بمخصصات نظام NDIS لانهم بحاجة إلى هذا النوع من المساعدات."





وأضاف السيد متري انه "مع وجود 50٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من إعاقة من نوع ما، قررت الموافقة على رفع هذه الدعوى لان معايير الآهلية غير عادلة".



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تشترط معايير الأهلية الحالية للحصول على دعم NDIS أن يكون المتقدمون أقل من 65 عامًا في اليوم الذي يتقدمون فيه للحصول على الدعم ، مع إجبار الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من إعاقة على الاعتماد فقط على تمويل My Aged Care.





في الفترة التي سبقت الانتخابات الفيدرالية التي أجريت في وقت سابق من هذا العام ، ضمنت حملة "لا تمييز مع الإعاقة" أكثر من 25000 توقيع ، بهدف إنهاء عدم المساواة في التمويل بين الأشخاص الموجودين على NDIS والأشخاص الذين تم استبعادهم بناءً على سنهم.





على الرغم من أن العريضة أثارت مناقشات بين المرشحين في ذلك الوقت ، لم يعرب أي من الحزبين السياسيين الرئيسيين عن التزام واضح بحل هذه القضية.





وتابع المحامي ريك متري "أصبحت Spinal Life على دراية بدعوى جماعية محتملة يتم تطويرها من قبل Mitry Lawyers الذين يعتقدون أن هذا قد يكون خيارًا جيدًا لتشجيع حكومة الكومنولث على تقديم دعم تمويلي للأشخاص الذين يعانون من إعاقة كبيرة فوق سن 65".





وخلص السيد متري إلى القول إن "مؤسسة Spinal Life Australia وقفت بجانبنا وساعدتنا من أجل كسب هذه القضية لانها أدركت أهمية تغيير القانون ليشمل كبار السن من هم أكثر من 65 عاماً."





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