المحلل السياسي طارق الشامي: حالة الاستقطاب في الشارع الأمريكي حول ترامب ليست وليدة اللحظة

US President Trump

دونالد ترامب عرض الحوار على إيران Source: AAP

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

ندّد محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأحد بتصويت هيئة محلّفين لصالح توجيه الاتّهام لموكّلهم، واصفين الأمر بأنه "اضطهاد سياسي" بينما يرى آخرون أن ما يحدث تأكيد على سيادة القانون.

رفض محامي ترامب جو تاكوبينا التّهم المرتقب توجيهها لموكّله ووصفها بأنها أشبه بسيناريو في "عالم مقلوب رأسا على عقب".

وقال المحامي في تصريح لشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأميركية "إنها قضية اضطهاد سياسي".

كذلك وصف تاكوبينا مايكل كوهين، محامي ترامب السابق الذي سجن بتهم متّصلة بالقضية وانقلب ضد الملياردير الجمهوري والذي يرجّح أن يكون الشاهد الرئيسي في القضية، بأنه "مدان يعاني الكذب المرضي".

وجاء في بيان لترامب الذي من المفترض أن يمثل ظهر الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك لتبلّغ التّهم في قضية دفع مبالغ مالية في العام 2016 لممثلة إباحية لقاء التستّر عن فضيحة، أنه سيلقي كلمة في بالم بيتش في فلوريدا.

وقد يُصبح الجمهوري البالغ 76 عامًا أوّل رئيس سابق أو في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسيّة التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.
اقرأ المزيد

"القادم من أضواء الشهرة": هل يحوّل ترامب نفسه ضحية لأجل مكاسب شعبية وسياسية؟

Porn star Stormy Daniels has appeared as herself on a Saturday Night Live sketch alongside Alec Baldwin who portrays President Donald Trump.
Porn star Stormy Daniels has appeared as herself on a Saturday Night Live sketch alongside Alec Baldwin who portrays President Donald Trump. Source: Twitter / SNL Twitter
وقال المحلل السياسي في واشنطن طارق الشامي في حديث لأس بي أس عربي24 ان طبيعة الاتهامات ما زالت سرية حتى اللحظة: "الجريمة الأولى التي كانوا يتحدثون عنها من خلال المدعى العام لا تتعلق بدفع ترامب لأموال لستورمي دانيلز بشكل غير قانوني وانما دفع المبالغ من خلال منظمة ترامب وهذه جنحة وفق قانون نيويورك."
ترامب يواجه أكثر من قضية في جورجيا وواشنطن وهذا ما أكسبه تعاطف ومؤازرة من شريحة كبيرة من الجمهوريين.
وأوضح الشامي أن حملة ترامب لم تتأثر إلى الآن بشكل سلبي وانما تمكنت من جمع خمسة ملايين دولار إضافية خلال أقل من 48 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن لائحة الاتّهام مختومة من مكتب المدّعي العام في مانهاتن ولم يتم الإعلان عنها بعد، ولم ترد معلومات وافرة بشأن الإجراءات القضائية المتوقّعة في مانهاتن حيث تتهيّأ الشرطة ووكالات إنفاذ القانون لتظاهرات احتجاجية وأخرى مضادّة.
اقرأ المزيد

متحدياً العالم.. ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

يخضع الرئيس السابق للتحقيق في قضايا أخرى ومن بينها تلك المتعلقة بدوره المحتمل في أعمال شغب أفضت إلى اقتحام مقر الكونغرس (الكابيتول) في كانون الثاني\يناير من عام 2021.
وأشار الشامي إلى حالة الاستقطاب الشديد في الشارع الأمريكي: "هذا الاستقطاب ليس وليد اللحظة ومنذ وصول ترامب الى السلطة في 2016. الإعلام أيضاً منقسم للغاية فالإعلام الليبرالي يجد ما حدث إحلالاً للعدالة وأن لا أحد فوق القانون بينما الإعلام المؤيد لترامب يرى ما حدث witch hunt ومحاسبة لترامب على آرائه وتوجهاته في سياق اضطهاد سياسي."

With AFP
استمعوا إلى مزيد من التفاصيل في المدونة الصوتية أعلى الصفحة.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على
فيسبوك
و
تويتر
و
انستغرام.
شارك

الأكثر متابعة

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

08:28
IMG-20230402-WA0008.jpg

'لا تصدروا أحكاماً مسبقة': التوحد ليس وصمة عار ولا داعي لكتمانه عن المجتمع

2023-04-02_14-28-10.png

توقيف ايرانيتين تعرضتا لاعتداء من رجل لعدم ارتدائهما الحجاب

Victorian Premier Daniel Andrews.

رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز يصف استبعاده للصحفيين من رحلة الصين بالقرار الصائب

iSRAELI POLICE

إصابة ثلاثة إسرائيليين في هجوم بالضفة الغربية ومقتل المشتبه به

ASTON BY ELECTION Mary Doyle Labor

ماري دويل من حزب العمال تفوز في الانتخابات الفرعية كأول امرأة تشغل هذا المقعد منذ إنشائه

Peter Dutton

استطلاع للرأي يظهر تراجعاً في دعم الناخبين للائتلاف

06:58
Saed.png

طفل إماراتي في الرابعة من عمره يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. فما هي القصة؟

Latest podcast episodes

Mary Doyle wins Aston for ALP in Aston, Australia - 01 Apr 2023

ناشط في حزب العمال: "النتيجة كانت شبه محسومة والأحرار بوضع مأزوم"

MicrosoftTeams-image (8).png

"رمضان بركة ويجمع الأحباب": أسرة عربية تحتفل بلم الشمل في أول أيام الصيام بالتوقيت الشتوي لأستراليا

f2.jpg

"جائزة كانت نقطة انطلاقي": حكاية نجاح كوميدي لبناني في أستراليا

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 03/04/2023