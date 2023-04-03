المحلل السياسي طارق الشامي: حالة الاستقطاب في الشارع الأمريكي حول ترامب ليست وليدة اللحظة

رفض محامي ترامب جو تاكوبينا التّهم المرتقب توجيهها لموكّله ووصفها بأنها أشبه بسيناريو في "عالم مقلوب رأسا على عقب".





وقال المحامي في تصريح لشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأميركية "إنها قضية اضطهاد سياسي".





كذلك وصف تاكوبينا مايكل كوهين، محامي ترامب السابق الذي سجن بتهم متّصلة بالقضية وانقلب ضد الملياردير الجمهوري والذي يرجّح أن يكون الشاهد الرئيسي في القضية، بأنه "مدان يعاني الكذب المرضي".





وجاء في بيان لترامب الذي من المفترض أن يمثل ظهر الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك لتبلّغ التّهم في قضية دفع مبالغ مالية في العام 2016 لممثلة إباحية لقاء التستّر عن فضيحة، أنه سيلقي كلمة في بالم بيتش في فلوريدا.





وقد يُصبح الجمهوري البالغ 76 عامًا أوّل رئيس سابق أو في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسيّة التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.



Porn star Stormy Daniels has appeared as herself on a Saturday Night Live sketch alongside Alec Baldwin who portrays President Donald Trump. Source: Twitter / SNL Twitter وقال المحلل السياسي في واشنطن طارق الشامي في حديث لأس بي أس عربي24 ان طبيعة الاتهامات ما زالت سرية حتى اللحظة: "الجريمة الأولى التي كانوا يتحدثون عنها من خلال المدعى العام لا تتعلق بدفع ترامب لأموال لستورمي دانيلز بشكل غير قانوني وانما دفع المبالغ من خلال منظمة ترامب وهذه جنحة وفق قانون نيويورك."



ترامب يواجه أكثر من قضية في جورجيا وواشنطن وهذا ما أكسبه تعاطف ومؤازرة من شريحة كبيرة من الجمهوريين.

وأوضح الشامي أن حملة ترامب لم تتأثر إلى الآن بشكل سلبي وانما تمكنت من جمع خمسة ملايين دولار إضافية خلال أقل من 48 ساعة.





تجدر الإشارة إلى أن لائحة الاتّهام مختومة من مكتب المدّعي العام في مانهاتن ولم يتم الإعلان عنها بعد، ولم ترد معلومات وافرة بشأن الإجراءات القضائية المتوقّعة في مانهاتن حيث تتهيّأ الشرطة ووكالات إنفاذ القانون لتظاهرات احتجاجية وأخرى مضادّة.



يخضع الرئيس السابق للتحقيق في قضايا أخرى ومن بينها تلك المتعلقة بدوره المحتمل في أعمال شغب أفضت إلى اقتحام مقر الكونغرس (الكابيتول) في كانون الثاني\يناير من عام 2021.

وأشار الشامي إلى حالة الاستقطاب الشديد في الشارع الأمريكي: "هذا الاستقطاب ليس وليد اللحظة ومنذ وصول ترامب الى السلطة في 2016. الإعلام أيضاً منقسم للغاية فالإعلام الليبرالي يجد ما حدث إحلالاً للعدالة وأن لا أحد فوق القانون بينما الإعلام المؤيد لترامب يرى ما حدث witch hunt ومحاسبة لترامب على آرائه وتوجهاته في سياق اضطهاد سياسي."





With AFP



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