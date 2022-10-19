"يجب أن تكون جاهزاً لتقلي نتيجة غير متوقعة": هدية في عيد الميلاد تكشف أصول عائلة سمير دونا

النقاط الرئيسية أهدى أبناء سمير والدهم فحصاً للحمض النووي في عيد الميلاد لمعرفة جذور العائلة

أجرى سمير التحليل المنزلي الذي تلقاه عبر البريد الإلكتروني من أمريكا وأرسله اليهم لتصله النتيجة بعد 6 أسابيع عن طريق البريد الإلكتروني

لم تأثر نتيجة الفحص على سمير سلباً بل جعلته يتعرف على أصول العائلة التي أتى منها منذ مئات السنين

يتبع تحليل الحمض النووي اختبار الجينات الوراثية التي تهتم بتحليل وفحص الجينات، للتعرف على التكوين الجيني للفرد من خلال أنسجة الجسم أو عينة من الدم.





لهذا التحليل الكثير من الاستخدامات الطبية، كما يجريه الكثير من الأشخاص لمعرفة أصول العائلة وجذورها.





تفاجأ سمير بهدية أولاده، وهي تحليل منزلي للحمض النووي أو الـ DNA، لم يتردد سمير في إجراء هذا الفحص، بل كان راغباً في خوض هذه التجربة لمعرفة أصول عائلته، ولكي يعرف أبنائه أصولهم، فهم أستراليين من أصول لبنانية، ولديه فضول كبير لمعرفة تفاصيل جذور العائلة.



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Source: SBS / Insight



"كان أولادي يريدون معرفة أصول العائلة، كما كان لدي أنا فضول كبير لمعرفة جذور العائلة"





اشترى أبناء سمير الفحص عن طريق موقع إلكتروني يرسل الفحص عن طريق البريد من الولايات المتحدة الأمريكية، يحتوي على أنبوب لأخذ عينة من اللعاب وإرساله الى المختبر في أمريكا، تُجرى التحاليل في أمريكا وتُرسل النتائج عن طريق البريد الإلكتروني بعد 5 الى 6 أسابيع.





يعتبر سمير أن إجراء الفحص أمراً جيد، فيكتشف من خلاله الإنسان أصول أجداده، لكن نتيجة الفحص لم تأثر سلباً عليه، بل كانت تجربة إيجابية أوضحت له تاريخ العائلة البعيد التي ينحدر منها.



اقرأ المزيد محاربة العنصرية قادته للعثور على أقارب حول العالم بعد إجراء تحليل للحمض النووي





تلقى سمير النتيجة بكل رحابة صدر، وينصح كل من يفكر بإجراء التحليل بأن يكون منفتح فكرياً، وحاضراً لتلقي نتيجة من الممكن أن تكون غير متوقعة، أو غير محببة.





"هي معلومات أي إنسان سيحب أن يتعرف عليها، لكن على الشخص أن يكون منفتحاً لتقلي النتيجة، وأن لا تؤثر سلباً عليه"





وشرح لنا سمير النتيجة التي تلقاها، حيث أرسل المختبر النتيجة بشكل خريطة العالم، تفصل الانتماء الى كل بلد بنسبة مئوية، فكان لسمير 10% أصول من منطقة اليونان وجنوب إيطاليا، وبالفعل وجد سمير أن جدته من أصول قبرصية، كما وجد التحليل أن لسمير17% من أصول سويسرية، أما من منطقة الشرق الأوسط فكان لسمير أصول بنسبة 22.9%،و32% من أصول غرب أسيوية، واكتشف سمير أصول يهودية لعائلته أيضاً.



Credit: geology.com



" تبين أنه لدي أصول يهودية قادمة من منطقة المغرب العربي ومالطا"





تعود نتيجة هذا الفحص لمئات وألاف السنين والتي تتأثر بكثير من العوامل عبر السنين، من هجرة وتجارة عالمية وحروب نقلت الانسان عبر البلاد.





أوضح سمير أن الشركة التي أجرت الفحص له لا تزال ترسل له رسائل من حين لأخر، وذلك عند إيجاد تشابه في الحمض النووي بين سمير وأشخاص أخرى أجرت هذا التحليل، مما جعل سمير يتعرف على وجود بعض الأقارب له في مناطق مختلفة حول العالم.



استمعوا إلى اللقاء كاملا مع سمير دونا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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