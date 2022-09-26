هل يبيع الناس أعضائهم لشراء أحدث الهواتف المحمولة؟

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ واسع صور لـثلاثة أشخاص في تايلاند باعوا كلاهم من أجل شراء هواتف محمولة حديثة.





بالرغم من أنه تبين لاحقا أن الصور مزيفة إلا أن الانتشار الواسع للصور حث مسؤولي الصليب الأحمر التايلاندي على التعليق والتحذير من أن مقايضة الأعضاء مقابل أجهزة الهواتف المحمولة أمر غير قانوني.





لكن يبقى لانتشار الصّور عواقب خطيرة.





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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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