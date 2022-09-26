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هل يبيع الناس أعضائهم لشراء أحدث الهواتف المحمولة؟

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Credit: Gilles Lambert/ Unsplash

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نشر في: 26/09/2022 10:49am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 26/09/2022 10:49am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ واسع صور لـثلاثة أشخاص في تايلاند باعوا كلاهم من أجل شراء هواتف محمولة حديثة.

بالرغم من أنه تبين لاحقا أن الصور مزيفة إلا أن الانتشار الواسع للصور حث مسؤولي الصليب الأحمر التايلاندي على التعليق والتحذير من أن مقايضة الأعضاء مقابل أجهزة الهواتف المحمولة أمر غير قانوني.

لكن يبقى لانتشار الصّور عواقب خطيرة.

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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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