هل تركز الجالية العربية في استراليا على الناحية الرومانسية أو المادية في عيد الحب؟

Key Points يحتفل الناس بالحب يوم 14 شباط/فبراير وتسمى هذه المناسبة عيد الحب أو يوم العشاق أو عيد القديس فالنتاين

أما طرق الاحتفال اليوم فتأخذ أشكالاً متعددة من ورود، ودباديب حمراء، وعلب حلوى، ورسائل حب ومغازلة وهدايا باهظة الثمن.

قام المايكروفون العربي باستطلاع لمعرفة ما إذا كانت الجالية العربية في أستراليا تركز أكثر في عيد الحب على الناحية الرومانسية أو المادية أو الاثنين معاً.

يحتفل الناس بالحب يوم 14 شباط/فبراير وتسمى هذه المناسبة عيد الحب أو يوم العشاق أو عيد القديس فالنتاين الذي وكما تقول الرواية تمت معاقبته لأنه قام بتزويج العشاق سراً في القرون القديمة.





أما طرق الاحتفال اليوم فتأخذ أشكالاً متعددة من ورود، ودباديب حمراء، وعلب حلوى، ورسائل حب ومغازلة وهدايا باهظة الثمن.





وقد كشفت الأبحاث التي أجرتها جمعية تجار التجزئة الأسترالية أن الأستراليون سينفقون هذه السنة حوالي ال485 مليون دولار يوم عيد الحب.





وبهذه المناسبة، قام المايكروفون العربي باستطلاع لمعرفة ما إذا كانت الجالية العربية في أستراليا تركز أكثر في عيد الحب على الناحية الرومانسية أو المادية أو الاثنين معاً.



فقال السيد ابراهيم من الجالية السورية أنه يركز أكثر خلال الاحتفال بعيد الحب على الناحية الرومانسية.



المال بروح وبيجي أما الرومانسية فتدوم

ولكنه أضاف أيضاً أن الهدية مهمة أيضاً وتدل على الاهتمام بالشريك كالوردة مثلاً التي تعد تقليداً في عيد الحب بغض النظر عن سعرها فلها رمز خاص.





وشدد ابراهيم كذلك على أهمية احترام الشريك والعائلة.





أما إم وليد من الجالية الأردنية فقالت أن كل ما يتم تقديمه من هدايا في عيد الحب إن كانت مادية أو معنوية فقد قدّمت بحب كبير.





وهي تحب أن تتلقى الورود والعطور. ولمنها تشعر أن الأسعار مبالغ بها بعذ الشيء في هذه الفترة.





كذلك كان لأس بي أس عربي حديث مع شادي من الجالية اللبنانية الذي استهل حديثه عن أهمية التعبير عن الحب كل أيام السنة وليس فقط في يوم 14 فبراير/شباط.





وأضاف شادي:



هذا اليوم يجب أن يكون مميزاً ويتم التركيز على الناحيتين الرومانسية والمادية.

فالرومانسية ضرورية لإضفاء الحميمية على مشاعر الشريك، كون الإنسان بطبيعته كتلة من المشاعر والأحاسيس.



Source: Pixabay ولكن الناحية المادية لا تقل أهمية عن الناحية الرومانسية.





فقال شادي أنه من المهم تقديم هدية ذو قيمة للشريك في هذا اليوم. مع الأخذ طبعاً بعين الاعتبار القدرة المادية للفرد.



أنا أفضل أن أهدي وردة واحدة مع هدية قيّمة، على أن أهدي مئة وردة

وتحدثنا مع اسكندر من الجالية العراقية، الذي يرى أن الناحية الرومانسية هي الأهم ولا يجب التركيز أبداً على الناحية المادية لأن الحب هو أهم شيء: "الاتفاق والمحبة بيني وبين زوجتي وعائلتي"



ولا يجب أن ننسى أكبر هدية تلقيناها ألا وهي محبة الله لنا

وأضاف أن الأمور المادية ليست كافية فمن الممكن أن تقدم هدية ثمينة لشريكك ولكنك في المقابل لا تقدم له الاحترام والحب. فهنا الهدية تشقط قيمتها.





وفي الختام، أعربت ريبيكا من الجالية اللبنانية عن حبها للوردة في عيد الحب، ليس مهماً كم وردة تتلقى ولكنها تراها مهمة وترمز إلى الحب.





أما الهدية براي ريبيكا بيجب أن يكون لها قيمة معنوية وتدل على اهتمام الشريك بالتفاصيل وتحمل رسالة مميزة.



Valentine’s Day roses. Source: Getty / Getty Images



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