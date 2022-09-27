النقاط الرئيسية مؤتمر في ماليزيا عن الطاقة المتجددة بمشاركة خبراء أستراليين

شارك الدكتور جمال رزق خبير البيئة والطاقة النظيفة والأستاذ في جامعة غرب سيدني بمؤتمر عن شؤون الطاقة الكهربائية في منطقة اسيا الباسيفيك الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الماليزية كوالالمبور

كما وشارك الدكتور جمال رزق يوم الأحد الماضي في ندوة أقامها الملتقى الاكاديمي العراقي في سيدني حول الطاقة المتجددة في استراليا وخطة الحكومة الجديدة حول خفض الانبعاثات الملوثة الى 43% حتى عام 2030

شارك الدكتور جمال رزق خبير البيئة والطاقة النظيفة والأستاذ في جامعة غرب سيدني بمؤتمر عن شؤون الطاقة الكهربائية في منطقة اسيا الباسيفيك الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.



Dr. Jamal Rizk وقال الدكتور جمال رزق خبير البيئة والطاقة النظيفة والأستاذ في جامعة غرب سيدني إن "مؤتمر كوالالمبور هو مؤتمر يتعلق بشؤون الطاقة لمنطقة آسيا الباسيفك وهو مؤتمر دولي يعقد مرة كل عامين ويتباحث فيه مندوبون من الجامعات وقطاع الصناعة بالتطورات الجديدة كل بشأنه وتخصصه."



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وعرض الدكتور جمال رزق خلال المؤتمر ورقة المناقشة الخاصة بجامعة غرب سيدني تناولت التعامل مع مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة بما يتعلق بانتاج وتخزين واستعمال الكهرباء، وذلك بما يتناسب مع خطط حكومة ولاية نيو ساوث ويلز لتمويل والمساهمة في مشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية .





وأضاف الدكتور جمال لبرنامج أستراليا اليوم "نحن في جامعة غرب سيدني قدمنا ورقة عمل للبحث عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحدث في ولاية نيو ساوث ويلز بالتحديد لان حكومة الولاية وخطتها القادمة هي التركيز على انشاء محطات كهربائية تعمل بالطاقة المتجددة."





كما وشارك الدكتور جمال رزق يوم الأحد الماضي في ندوة أقامها الملتقى الاكاديمي العراقي في سيدني حول الطاقة المتجددة في استراليا وخطة الحكومة الجديدة حول خفض الانبعاثات الملوثة الى 43% حتى عام 2030.





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