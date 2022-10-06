GMA-Dr Ragheed
د. رغيد النحاس يطلق مجموعته النثرية الثانية: "اعتمدت على حلم قديم استفقت منه مذعورًا لأكتبه في الحقيقة"
Author Dr. Raghid Nahhas launches his book ‘Lines and Colours’.
نشر في: 7/10/2022 10:55am
By Petra Taok
تقديم: Saleem Al-Fahad, Petra Taok
المصدر: SBS
يطلق المفكر والكاتب والاعلامي الدكتور رغيد النحاس مجموعته النثرية الثانية بعنوان "خطوط وألوان" لتضاف إلى رصيد مؤلفاته وذلك في حفل توقيع يوم الاثنين في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر في مركز لاكمبا في تمام الساعة السابعة مساء، مشاركًا القارئ بخطوط من حياته بطريقة أدبيّة نقديّة جمعت بين الأسلوب الروائيّ السردي مع التحليليّ في رحلة تجارب إنسانية قد تضيق بها الكلمات. في كل منّا خطوط والوان قد تحتاج الى نظرة ذاتية لقراءتها والنظر اليها بعين متأملة. ما هي اذًا تلك الخطوط والألوان في حياة د. رغيد النحاس؟ وكيف حول حلمًا استفاق منه مذعورًا الى خطوط والوان، ولكن من حروف؟
نشر في: 7/10/2022 10:55am
By Petra Taok
تقديم: Saleem Al-Fahad, Petra Taok
المصدر: SBS
شارك