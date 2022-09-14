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قيادة الذات قبل قيادة السيارة: "المراهق هو أكثر من يبحث عن الانتماء ويساوم بألا يكون نفسه كي يقبل في مجموعة"

أس بي أس عربي۲٤

雪梨5死車禍現場

雪梨5死車禍現場 Source: AAP / JANE DEMPSTER/AAPIMAGE

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نشر في: 14/09/2022 11:33am, آخر تحديث: 14/09/2022 4:31pm
By Petra Taok
تقديم: Fares Hassan, Petra Taok
المصدر: SBS

هز مقتل خمسة مراهقين في حادث سير مرعب ضواحي جنوب غرب سيدني، وبينما نجا السائق تيريل إدواردز، إلا أن محكمة بيكتون رفضت الإفراج عنه بكفالة بعد إبلاغ القاضي أن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا كان لديه تاريخ مع القيادة السريعة وتعليق رخصته عن القيادة لأكثر من مرة. تفاديًا لتكرار هكذا فاجعة، كيف يمكن أن يتحول ضغط الأقران على المراهقين من سلبي الى إيجابي؟

نشر في: 14/09/2022 11:33am, آخر تحديث: 14/09/2022 4:31pm
By Petra Taok
تقديم: Fares Hassan, Petra Taok
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • يمارس ضغط الأقران داخل المجموعة الواحدة من أجل التأثير على الفرد لاتباع المجموعة
  • يكون ولاء المراهق لأصدقائه أقوى من ولائه لأهله اذ يرفض بطبيعته السلطة وحاجته للانتماء قد تدفعه لاتباع المجموعة في سلوكيات تتعارض مع قناعاته
  • يجب على الوالدين الاستماع إلى مشاعر المراهق وليس فقط لما يبوح فيه وإصلاح المشاعر قبل المشكلة
ضغط الأقران أو ضغط النظائر الذي يعرف بـ Peer pressure، هو التأثير الذي تمارسه مجموعة عمرية متشابهة على الفرد بهدف تغيير الاتجاهات أو القيم أو السلوكيات بهدف الامتثال لمعايير المجموعة.
Peer Pressure
How can parents guide their teenagers through peer pressure? Credit: Emil.jpg

عرّف الخبير في الشؤون الأسرية السيد إميل الغريب ضغط الأقران او بتأثير يمارسه الأشخاص داخل المجموعة الواحدة على بعضهم البعض، وهذا التأثير لا ينحصر على فئة عمرية، الا أن المراهق هو أكثر من يتأثر به اذ يقول:
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المراهق هو أكثر من يبحث عن الانتماء والانضمام الى مجموعة، واحيانًا تدفعه هذه الحاجة بألا يكون نفسه كي يُقبل في مجموعة
وتابع موضحًا:
"ولاء المراهق لأصدقائه يكون أقوى من الأهل إذ يرفض بطبيعته السلطة"، لذا شدد على دور الأهل ناصحًا إياهم بالتعرف عن كثب على أصدقاء أولادهم .
اعرفوا أصدقاء اولادكم، اسمحوا لهم بأن يكونوا ضيوفًا داخل منازلكم وليس العكس
شرح الغريب أن المراهق يعيش صراعًا في كل اختيار وهو في مرحلة تكوين الشخصية لذا فإنه يبحث عن القبول من قبل الآخر لذا تتأثر صورته عن نفسه في مرحلة تطوره النفسي والبيولوجي الأكثر تطلبًا.

وتطرق الغريب الى خلفيات تأثر المراهق بضغط الأقران الذي يعود الى عدد من المتغيرات ومنها تأثير النمو البيولوجي أثناء فترة تطور الدماغ، والتغيير الاجتماعي والنفسي والمادي والأخلاقي والقيمي كما العاطفي.

صراعات وحلول

يدخل المراهق في مواجهة مع صراعات عدة وعلى أساسها يجد نفسه أمام خيارات ثلاث وهي:
  • الانضمام مقابل الانضمام
  • التجنب مقابل التجنب
  • الانضمام مقابل التجنب
لذا يقول الغريب بأن على الأهل تفهم الوضع النفسي وتحديات المواقف التي تواجه المراهق والتحدث اليه بهدوء، "غضب المراهق يتزامن مع حالة البحث عن هويته".

وفي هذا الإطار، بإمكان الأهل التقليل من التأثير السلبي لضغط الأقران من خلال إشراك الأطفال والمراهقين يعدة أنشطة كالفنون البصرية والموسيقى والرياضة.

كما توقف عند خطوات خمس يمكن اتباعها لمرافقة المراهقين، آخرها إيجاد الحل، وهي كالتالي:
  • رصد السلوك
  • الاتصال الصادق بالمراهق
  • تقبل المشاعر
  • تحديد وتسمية المشاعر التي تربك المراهق
  • الارشاد للوصول الى حل
وختم متوجهًا الى الأهل والمربين:
اسمعوا مشاعر المراهق قبل الكلام وحاولوا إيجاد حل للمشاعر قبل المشكلة
استمعوا الى هذه المقابلة التوجيهية مع الخبير في الشؤون الأسرية السيد إميل الغريب في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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