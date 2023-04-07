الكنائس التي تتبع التقويم الغربي تحتفل بعيد الفصح ودعوات من القادة الروحيين لمساعدة المحتاجين

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Bishop Tarabay 2023 Credit: Maronite Eparchy of Australia, New Zealand and Oceania

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بمناسبة أحد القيامة للكنائس التي تتبع التقويم الغربي، دعا القادة الروحيون إلى الاحتفال ومساعدة العائلات المحتاجة.

Key Points
  • صادف الأحد عيد القيامة المجيد للكنائس التي تتبع التقويم الغربي. وبهذه المناسبة دعا القادة الروحيون إلى الاحتفال ومساعدة العائلات المحتاجة
  • يعرف عيد القيامة بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد الفصح وأحد القيامة، وهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها
  • هنأ سيادة المطران انطوان شربل طربية راعي الكنيسة المارونية في أستراليا ونيوزلندا وسيادة المطران روبير رباط راعي أبرشية أستراليا ونيوزلندا للروم الملكيين الكاثوليك المسيحيين في العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد
احتفلت الكنائس التي تتبع التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد، وبهذه المناسبة التقت أس بي أس عربي24 سيادة المطران انطوان شربل طربية راعي الكنيسة المارونية في أستراليا ونيوزلندا وسيادة المطران روبير رباط راعي أبرشية أستراليا ونيوزلندا للروم الملكيين الكاثوليك.
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وهنأ سيادة المطران انطوان شربل طربية راعي الكنيسة المارونية في أستراليا ونيوزلندا وسيادة المطران روبير رباط راعي أبرشية أستراليا ونيوزلندا للروم الملكيين الكاثوليك أسرة أس بي أس عربي24 والمسيحيين في العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

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