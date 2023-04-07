الكنائس التي تتبع التقويم الغربي تحتفل بعيد الفصح ودعوات من القادة الروحيين لمساعدة المحتاجين

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على