SBS Arabic24

وفاة الفنان المصري هشام سليم بعد صراع مع مرض السرطان

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Credit: Social media

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نشر في: 23/09/2022 10:31am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 23/09/2022 10:31am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
توفي الفنان المصري هشام سليم يوم الخميس عن عمر يناهز 62 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.

وقد نشر نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي صورة الفنان الراحل هشام سليم على حسابه الموثق على موقع إنستغرام وكتب: "وداعا يا صديق العمر".

هذا وسيتم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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