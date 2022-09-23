وفاة الفنان المصري هشام سليم بعد صراع مع مرض السرطان

توفي الفنان المصري هشام سليم يوم الخميس عن عمر يناهز 62 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.





وقد نشر نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي صورة الفنان الراحل هشام سليم على حسابه الموثق على موقع إنستغرام وكتب: "وداعا يا صديق العمر".





هذا وسيتم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.





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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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