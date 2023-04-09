"أتمنى أن تعودوا لأوطانكم": إليسا تثير الجدل بتصريحات حول وضع اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان

From Elissa's cover of her latest album

بوستر ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني" من إنتاج شركة روتانا Source: Facebook / Elissa Facebook page

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا سجالا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتها اللاجئين في لبنان إلى العودة إلى بلدانهم، ما جر عليها انتقادات لاذعة تضمنت اتهامات للمغنية بـ"الترويج لخطاب تحريضي ضد اللاجئين".

أعادت إليسا مشاركة مجموعة تغريدات تنتقد وجود اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان وتعتبرهم "عبئا يرهق كاهل الدولة اقتصاديا وسياسيا".

وتأتي تلك التصريحات على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة خلال الأيام الماضية إثر إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان، اتهمت إسرائيل مجموعات فلسطينية بالوقوف خلفها.

ووجدت إليسا نفسها أمام حملة هجوم وانتقادات، ما اضطرها للرد عبر تغريدة أكدت فيها احترامها لكل الشعوب العربية

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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