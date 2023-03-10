الأكبر في التاريخ: معرض الشرق الأوسط للطاقة يبهر الزوار في دبي

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

انبهر زوار معرض الشرق الأوسط للطاقة (MEE) في دورته الثامنة والأربعين بنماذج المباني الحديثة المذهلة المعلقة في الهواء بألوانها الزرقاء والخضراء التي ترمز للطاقة المستدامة.

هذا ويحظى معرض "إم إي إي 2023" باهتمام كبير بسبب التحديات غير المسبوقة التي يواجهها قطاع الطاقة في العالم.

ويعد معرض هذا العام الأكبر في التاريخ، إذ يجتمع أكثر من 800 عارض من أكثر من 170 دولة في دبي لمناقشة قضايا الطاقة الإقليمية، والتحول الطاقوي، وتخطيط توقعات الطاقة من خلال المعارض والمؤتمرات والمنتديات المواضيعية.

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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