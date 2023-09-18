نشرة أخبار المساء 18/9/2023

بعد اسبوع على الفيضانات المدمرة ليبيا تواصل البحث عن قتلاها و مفقوديها وسط تضارب حول عددهم. الحكومة الفيدرالية ترفض مجددا دعوات المعارضة لاعتماد الطاقة النووية كبديل عن الفحم. الحكومة الفيدرالية تلزم مواقع المواعدة الاجتماعية بمدونة سلوك لحماية المستخدمين من المضايقات الجنسية. احتدام المعارك بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع في الخرطوم. الجيش الاوكراني يعلن استعادة قرية قرب باخموت من القوات الروسية، و واشنطن و حلف شمال الاطلسي يحذران من حرب طويلة. رئيسة المفوضية الاوروبية تطرح من جزيرة لامبيدوسا خطة أوروبية لمساعدة ايطاليا بشأن تدفق المهاجرين.
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