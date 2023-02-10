"كل يوم نتفاجأ بحجم المأساة": الاغاثة الاسلامية تطلق حملة ب50 مليون دولار استرالي لضحايا زلزال تركيا وسوريا

النقاط الرئيسية أطلقت هيئة الاغاثة الاسلامية Islamic Relief حملة اغاثية بكلفة 50 مليون دولار استرالي لنجدة المنكوبين في تركيا وسوريا.

"الاغاثة علم وله قواعد، والناس في هذا الوقت بحاجة الى وجبات ساخنة، اعانات مالية، مأوى وادوية"

الهيئة تتعهد دائما "بأن تبقى مع المحتاجين حتى بعد ان يغادر الإعلام"

تواصل فرق الانقاذ جهودها للوصول الى المحاصرين والعالقين تحت الانقاض بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا. ومازالت ابعاد هذه المأساة الانسانية تتكشف بعد ان تجاوز عدد القتلى في البلدين حاجز ال20 الف ضحية بالاضافة الى سقوط مئات الالاف من الجرحى وتدمير اعداد لا حصر لها من المباني والبنى التحتية.





وقد أطلقت هيئة الاغاثة الاسلامية Islamic Relief حملة اغاثية بكلفة 50 مليون دولار استرالي لنجدة المنكوبين في تركيا وسوريا.



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ويقول المدير التنفيذي لهيئة الاغاثة الاسلامية في استراليا السيد سمير بن قاضي إن الروساء التنفيذين لمكاتب الهيئة حول العالم قد عقدوا اجتماعا طارئا بعد حدوث الزلزال لتنسيق جهود الاغاثة "تعهدنا بتقديم 50 مليون دولار استرالي لمساعدة المتضررين وبدأنا في التحرك على الارض بعد ساعات قليلة من الزلزال"





واشار بن قاضي الى ان للهيئة حضور قوي بدأ منذ سنوات في المناطق المتضررة مما سهل من ايصال المساعدات للضحايا. وتمكنت هيئة الاغاثة الاسلامية من توفير اكثر من 400 الف كيلو من مواد التدفئة، اكثر من 3 الاف بطانية وقرابة ال10 الاف منتج طبي علاجي بالاضافة الى تقديمها لالاف الخيم والاغطية البلاستيكية.



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واشاد بن قاضي بتجاوب كافة شرائح المجتمع الاسترالي مع هذه الازمة الانسانية ومسارعتهم للمساعدة لكنه نبّه الى ضرورة تقديم المساعدة الصحيحة والمطلوبة في هذه المرحلة.





واضاف بن قاضي "السرعة عامل مهم لانجاح إغاثة المتضررين" موضحا "الاغاثة علم وله قواعد، والناس في هذا الوقت بحاجة الى وجبات ساخنة، اعانات مالية، مأوى وادوية"





ورغم عمله لسنوات مع في جهود الاغاثة حول العالم، عبّر بن قاضي عن صدمته من حجم المأساة التي حلّت بشمال سوريا " لقد دمرت اكثر من عشر سنوات من الحرب البنية الحيوية في تلك المنظقة وتركت الملايين محرومين من الحياة الكريمة ثم جاء الزلزال وضاعف معاناتهم"





جدير بالذكر انه قد تم انشاء هيئة الاغاثة الاسلامية منذ قرابة الاربعين عاما، ويشير بن قاضي الى ان الهيئة تتعهد دائما "بأن تبقى مع المحتاجين حتى بعد ان يغادر الإعلام" في إشارة الى جهود اعادة التأهيل التي تقوم بها الهيئة لسنوات طويلة بعد وقوع الكارثة





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