"كل يوم نتفاجأ بحجم المأساة": الاغاثة الاسلامية تطلق حملة ب50 مليون دولار استرالي لضحايا زلزال تركيا وسوريا

Powerful earthquake hits Syria and Turkey - Diyarbakir

Civil defense workers and residents search through the rubble of collapsed building at Baglar distirct in Diyarbakir. A powerful earthquake has hit a wide area in eastern and south-eastern Turkey, near the Syrian border, killing more than 2000 people and trapping many others. Diyarbakir, Turkey, on February 06, 2023. Photo by Muhammed Furkan Arslanoglu/Depo Photos/ABACAPRESS.COM. Source: ABACA / Depo Photos/ABACA/PA/Alamy

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

تمكنت هيئة الاغاثة الاسلامية من توفير اكثر من 400 الف كيلو من مواد التدفئة، اكثر من 3 الاف بطانية وقرابة ال10 الاف منتج طبي علاجي بالاضافة الى تقديمها لالاف الخيم والاغطية البلاستيكية.

النقاط الرئيسية
  • أطلقت هيئة الاغاثة الاسلامية Islamic Relief حملة اغاثية بكلفة 50 مليون دولار استرالي لنجدة المنكوبين في تركيا وسوريا.
  • "الاغاثة علم وله قواعد، والناس في هذا الوقت بحاجة الى وجبات ساخنة، اعانات مالية، مأوى وادوية"
  • الهيئة تتعهد دائما "بأن تبقى مع المحتاجين حتى بعد ان يغادر الإعلام"
تواصل فرق الانقاذ جهودها للوصول الى المحاصرين والعالقين تحت الانقاض بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا. ومازالت ابعاد هذه المأساة الانسانية تتكشف بعد ان تجاوز عدد القتلى في البلدين حاجز ال20 الف ضحية بالاضافة الى سقوط مئات الالاف من الجرحى وتدمير اعداد لا حصر لها من المباني والبنى التحتية.

وقد أطلقت هيئة الاغاثة الاسلامية Islamic Relief حملة اغاثية بكلفة 50 مليون دولار استرالي لنجدة المنكوبين في تركيا وسوريا.
اقرأ المزيد

ما هي القصة وراء صورة الأب التركي التي لن ينساها الكثيرون؟

ويقول المدير التنفيذي لهيئة الاغاثة الاسلامية في استراليا السيد سمير بن قاضي إن الروساء التنفيذين لمكاتب الهيئة حول العالم قد عقدوا اجتماعا طارئا بعد حدوث الزلزال لتنسيق جهود الاغاثة "تعهدنا بتقديم 50 مليون دولار استرالي لمساعدة المتضررين وبدأنا في التحرك على الارض بعد ساعات قليلة من الزلزال"

واشار بن قاضي الى ان للهيئة حضور قوي بدأ منذ سنوات في المناطق المتضررة مما سهل من ايصال المساعدات للضحايا. وتمكنت هيئة الاغاثة الاسلامية من توفير اكثر من 400 الف كيلو من مواد التدفئة، اكثر من 3 الاف بطانية وقرابة ال10 الاف منتج طبي علاجي بالاضافة الى تقديمها لالاف الخيم والاغطية البلاستيكية.
اقرأ المزيد

الآلاف يعرضون تبني الطفلة السورية التي انتشلت من تحت أنقاض منزلها

واشاد بن قاضي بتجاوب كافة شرائح المجتمع الاسترالي مع هذه الازمة الانسانية ومسارعتهم للمساعدة لكنه نبّه الى ضرورة تقديم المساعدة الصحيحة والمطلوبة في هذه المرحلة.

واضاف بن قاضي "السرعة عامل مهم لانجاح إغاثة المتضررين" موضحا "الاغاثة علم وله قواعد، والناس في هذا الوقت بحاجة الى وجبات ساخنة، اعانات مالية، مأوى وادوية"

المدير التنفيذي لهيئة الاغاثة الاسلامية في استراليا السيد سمير بن قاضي
ورغم عمله لسنوات مع في جهود الاغاثة حول العالم، عبّر بن قاضي عن صدمته من حجم المأساة التي حلّت بشمال سوريا " لقد دمرت اكثر من عشر سنوات من الحرب البنية الحيوية في تلك المنظقة وتركت الملايين محرومين من الحياة الكريمة ثم جاء الزلزال وضاعف معاناتهم"

جدير بالذكر انه قد تم انشاء هيئة الاغاثة الاسلامية منذ قرابة الاربعين عاما، ويشير بن قاضي الى ان الهيئة تتعهد دائما "بأن تبقى مع المحتاجين حتى بعد ان يغادر الإعلام" في إشارة الى جهود اعادة التأهيل التي تقوم بها الهيئة لسنوات طويلة بعد وقوع الكارثة

اضغطوا على الرابط اعلاه لتستمعوا الى اللقاء الكامل مع المدير التنفيذي لهيئة الاغاثة الاسلامية في استراليا السيد سمير بن قاضي

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على 
أبل 
و
أندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.
شارك

اخترنا لك

تمديد سياسة احتجاز طالبي اللجوء خارج أستراليا وسط دعوات إلى إنشاء لجنة ملكية

10:02

' لا تنتظروا الوظيفة': برنامج مجاني لمساعدة العرب في استراليا على إنشاء مصالحهم التجارية عبر الانترنت

07:53

الآلاف يعرضون تبني الطفلة السورية التي انتشلت من تحت أنقاض منزلها

بشرى سارة من الحكومة الأسترالية: شراء منزل أصبح بمتناولكم!

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

'كن مستعدا للسفر': اليك أحدث نصائح السفر من الحكومة الاسترالية

ما هي البلدان التي يمكن للأستراليين السفر إليها بدون تأشيرة في 2023؟

12:26

الدكتور تميم درويش يكشف أسرار 'الكبسولة المشعة' التي أثارت الذعر في أستراليا

Latest podcast episodes

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 10/2/2023

Niran Tabaie

مشاعر ممزوجة بالفرح وخيبة الأمل من قرار لم شمل عائلات لاجئي القوارب

Syria Turkey Earthquake

"سوريا تناديكم فلنعمل معًا": تحركات في ملبورن للإنقاذ بأسرع ما يمكن عقب الزلزال المدمر

Naseem Hasweh -Qisaty .jpeg

"جنة بلا ناس ما بتنداس": مهاجرة تكسر مشاعر الغربة بفعاليات تجمع نساء الجالية