مسودة اقتراحات لتعديل نظام قانون الأسرة بعد "مئات التوصيات التي تم تجاهلها في السنوات التسع الماضية"

النقاط الرئيسية: صدرت الحكومة الفيدرالية مسودة تشريع لتغييرات في قانون الأسرة يوم الاثنين

قال المدعي العام مارك دريفوس إنه سيتم تقديم ستة مبادئ "بسيطة" للمحاكم والقضاة لاتخاذ ترتيبات الحضانة للأطفال

وتحدث المحامي سايمون دياب ل أس بي أس عربي 24 عن أهمية قانون الأسرة الذي بدأ في أستراليا منذ عام 1975، والذي خضع خلال الأعوام السابقة إلى الكثير من التعديلات

أعلنت الحكومة الفيدرالية عن خطط لإصلاح نظام قانون الأسرة، بحجة أن هناك حاجة إلى زيادة التركيز على مصالح الأطفال في الخلافات الأبوية المريرة.





وقال المدعي العام مارك دريفوس إنه سيتم تقديم ستة مبادئ "بسيطة" للمحاكم والقضاة لاتخاذ ترتيبات الحضانة للأطفال، وستتم إزالة افتراض أن كلا الوالدين يجب أن يكونا على قدم المساواة في الخلافات الأبوية.





وقال إن إصلاح نظام قانون الأسرة، الذي لطالما انتقد لكونه بطيئاً ومكلفاً ومسبباً للصدمة للأسر في اللحظات الضعيفة في حياتهم، قد تم تأجيله لفترة طويلة.



"في السنوات التسع التي كانت فيها الحكومة السابقة في السلطة، كان هناك ما لا يقل عن عشرين مراجعة لنظام قانون الأسرة، مع مئات التوصيات التي تم تجاهلها ببساطة".





"مشاريع القوانين، ستحل محل القانون المربك في كثير من الأحيان حول ترتيبات الأبوة بستة عوامل بسيطة ومفيدة للمحاكم لتقرير ما هو في مصلحة الأطفال".





وتشمل المبادئ النظر في سلامة الطفل في أي نزاع على الحضانة، وقدرة أي من الوالدين على توفير الرعاية لطفلهما، والمزايا التي تعود على الطفل في الحفاظ على علاقة مع والديهم، وآراء الطفل الخاصة بشأن الترتيبات.





وتحدث المحامي سايمون دياب ل أس بي أس عربي 24 عن أهمية قانون الأسرة الذي بدأ في أستراليا منذ عام 1975، والذي خضع خلال الأعوام السابقة إلى الكثير من التعديلات والتحسينات، لمساعدة الزوجين في حل المشاكل وتخفيف أثر الانفصال على الأبناء.



DIVORCE Source: Pixabay وشرح الأستاذ سايمون عن النقاط الثلاث المهمة في الاقتراحات الأخيرة لتعديل قانون الأسرة، منها التركيز على الأبناء وتحديد الحضانة وضرورة رؤية الطرف الآخر للأبناء في حال خسر أحقية الحضانة والطريقة التي يجب أن يتعامل فيها مع الابن.





وكما تشمل الاقتراحات الجديدة التشديد على تطبيق أحكام المحكمة من قبل الوالدين، وإمكانية تعديل الحكم في حالم لم يلتزم أحد الأطراف.





ويقول الأستاذ سايمون إن التعديل الجديد يحاول أيضاً تقليص فترة المحكمة للحد الأدنى.





فبعد أن كانت في بعض الحالات تستغرق حوالي 3 سنوات، جاء تعديل سابق دمج محكمة الأسرة ومحكمة الدائرة الفيدرالية مما سرع عملية المحاكمة إلى 12 شهراً، والتعديل المقترح يوضح للأطراف أهمية الوصول إلى حل مشترك دون اللجوء إلى المحاكم.



أشجع أي شريكين على الحوار والوصول إلى حل فيما بينهم، وعدم اللجوء إلى المحكمة، وعدم إدخال الأبناء في نزاعات قد تؤثر سلباً عليهم

ويقول الأستاذ سايمون إن باعتقاده هذه الاقتراحات ستطبق قريباً، وهي نتيجة دراسات مطولة للجان مختصة في قانون الأسرة، وسيعمل هذا القانون على مساعدة الأهل بشكل كبير في تحديد مصير أبنائهم.





"يجب على الوالدين عدم ترك مصير أبنائهم معلق في المحاكم"





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