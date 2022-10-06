الأب أسعد لحود رئيساً جديداً لدير مار شربل في سيدني

النقاط الرئيسية: الأب أسعد لحود رئيساً لدير ومعهد مار شربل في بانشبول غرب مدينة سيدني

زار الأب أسعد أستراليا في العديد من المناسبات سابقاً ولمس تواصل دائم بين الجالية اللبنانية ولبنان

يسعى الأب أسعد لتوحيد الرعية والتركيز على جيل الشباب و ذوي الاحتياجات الخاصة وإشراكهم بشكل أكبر في الرعية

الأب أسعد لحود الوكيل العام للرهبانية، والرئيس السابق لدير مار الياس للرهبانية المارونية في قبرص، كما ترأس في السابق دير مار جرجس في الناعمة قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان.





وهو اليوم في استراليا رئيساً لدير ومعهد مار شربل في بانشبول غرب مدينة سيدني.



وحاصل الأب أسعد على ماجستير في اللاهوت، ودكتوراه في إدارة الأعمال، ويتقن اللغة اليونانية والإنكليزية والفرنسية بالإضافة للعربية، كما يجيد قراءة اللغة السريانية.





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وزار الأب أسعد أستراليا سابقاً، بدايةً في عام 1998، كوّن خلال هذه الزيارات الكثير من الصداقات في سيدني، وجد الأب أسعد الجالية في أستراليا محبّة ومضيافة، ولمس تواصل دائم بين لبنان والجالية في أستراليا، مما سيجعله يتأقلم سريعاً في إقامته.





سيسعى الأب أسعد لأن يكمل مسيرة من سبقه في دير مار شربل، وأن يوّحد أبناء الدير والجالية من خلال توحيد الصلاة ومشاركة النشاطات، والتركيز على عائق اللغة، كما سيسعى لإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أكبر وزيادة الاهتمام بهم من قبل أبناء الرعية.



استمعوا إلى اللقاء كاملا مع الأب أسعد لحود في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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