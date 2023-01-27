"بين مشرط الجراح والصالة الرياضية": كيف تنظر لجسدك بطريقة أكثر ايجابية؟

النقاط الرئيسية بدأ الأمر في عام 2013 عندما نشرت برومفيت صورتين على فيسبوك انتشرت على نطاق واسع، الأولى وهي ترتدي لباس البحر ويبدو فيها جسدها مثالياً وأخرى بعد سنوات وتظهر فيها وقد اكتسبت بعض الوزن.

وقال أخصائي التجميل والمحاضر في جامعة نيو ساوث ويلز، د. ليث البرنوطي، ان أكثر العمليات التجميلية شيوعاً في أستراليا تشمل تجميل الأنف وشد الرقبة والوجه والصدر بعد الولادة.

تقول السيدة سمر الخطيب ان الرياضة أصبحت جزء من حياتها وباتت تشعر بالأثر الايحابي الكبير لها على حياتها

احتفت أستراليا بحضور رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي بتعزيز "الصورة الإيجابية" للجسد وذلك عبر تكريم الكاتبة وصانعة الأفلام الوثائقية تارين برومفيت والتي كرست حياتها طوال العقد الماضي لتوعية الأستراليات من مختلف الفئات العمرية بضرورة الاحتفاء بأجسادهن وعدم الخضوع لمعايير اجتماعية قاسية تفرض مقاييس جمال غير واقعية في كثير من الأحيان.





بدأ الأمر في عام 2013 عندما نشرت برومفيت صورتين على فيسبوك انتشرت على نطاق واسع، الأولى وهي ترتدي لباس البحر ويبدو فيها جسدها مثالياً وأخرى بعد سنوات وتظهر فيها وقد اكتسبت بعض الوزن.





استفادت برومفيت من انتشار صورها والجدل الذي تمت اثارته في أستراليا، وفهمت منذ ذلك الوقت أهمية مناصرة الفتيات اللواتي يتعرضن لضغوط جمة ليظهرن بهيئة معينة.





في غضون عشر سنوات، عملت برومفيت على إصدار فيلمين وثائقيين حائزين على جوائز، الأول بعنوان Embrace والذي شاهده أكثر من 45 مليون شخص حول العالم وتمحورت رسالته حول إلهامنا لتغيير الطريقة التي نشعر بها تجاه أنفسنا وكيف نفكر بأجسادنا.





وقال أخصائي التجميل والمحاضر في جامعة نيو ساوث ويلز، د. ليث البرنوطي، ان أكثر العمليات التجميلية شيوعاً في أستراليا تشمل تجميل الأنف وشد الرقبة والوجه والصدر بعد الولادة.





وركز د. البرنوطي على أهمية التوعية بتقبل الأشخاص لأجسادهم وأضاف: "من الأفضل ألا يقوم أي شخص بعملية تجميلية جراحية ان لم يكن بحاجة لها."



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Plastic surgery Source: Pixabay / Pixabay Catalina Rojas هل نحن في عالم أصبح فيه بالإمكان تغيير الملامح بشكل جذري؟ يقول د. البرنوطي أن طب التجميل من أعقد أنواع الجراحة وبالفعل أصبح أكثر تطوراً في السنوات الأخيرة: "لا أنكر أن بعض المرضى قد يطلبون تغيير ملامحهم بناءً على صورة أعجبتهم. ولكن ردي يكون دائماً أن الوجه يمثل هوية متفردة وتبديله ليس أمراً صحياً."





وأقر أخصائي التجميل بخطورة المعايير الجمالية غير الواقعية على المراهقين والمراهقات: "نمر اليوم بمنعطف خطر سيما على أبنائنا الذي يتصفحون وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تحكم ما هو جميل. هناك ما يُعرف بالـ Body Image Disorder بحيث يصبح الشخص غير مقتنعاً بجسده حتى لو كان في وضع جيد."





تحدثنا أيضاً مع السيدة سمر الخطيب والتي تصف الرياضة بأنها "جزء أساسي من حياتها". سألناها عن بداياتها مع هذه العادة الصحية فقالت: "منذ سنوات طويلة وعندما التحق أبنائي بالمدرسة، بدأت أشعر بأنني أمتلك المزيد من الوقت. لاحظت أن معظم الناس في أستراليا تمارس الرياضة. بدأت بالمشي وبعد ذلك بدأت بالتردد على الصالة الرياضية وأصبح ذلك جزءً من حياتي اليومية."





وعن رأيها بعمليات التجميل، قالت الخطيب ان الإنسان بطبعه يرغب بالوصول لأهدافه بشكل سريع ودون تعب ولكن الرياضة أسلوب حياة: "لا يمكن لمشرط أي جراح أن يعطيكي الشكل الجميل الذي تمنحك إياه الرياضة كأسلوب حياة. الدراسات أثبتت أن الرياضة تؤدي لإفراز هرمونات السعادة وتقلل الاكتئاب والقلق."





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