"قناديل السماء": سلسلة أغنيات جديدة لمونديال قطر 2022 بأصوات نسائية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي عن إصدار سلسلة أغنيات جديدة خاصة بمونديال قطر 2022 بعنوان "قناديل السماء" أو "Light The Sky".





يشارك في الغناء أربعة من أشهر الفنانات في الوطن العربي.





كما يشارك في تصوير الفيديو حكام من السيدات يقمن بالتحكيم في مباريات كأس العالم 2022 التي ستنطلق يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.





Advertisement

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



