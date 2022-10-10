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"قناديل السماء": سلسلة أغنيات جديدة لمونديال قطر 2022 بأصوات نسائية

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نشر في: 11/10/2022 10:49am, آخر تحديث: 11/10/2022 11:49am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 11/10/2022 10:49am, آخر تحديث: 11/10/2022 11:49am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي عن إصدار سلسلة أغنيات جديدة خاصة بمونديال قطر 2022 بعنوان "قناديل السماء" أو "Light The Sky".

يشارك في الغناء أربعة من أشهر الفنانات في الوطن العربي.

كما يشارك في تصوير الفيديو حكام من السيدات يقمن بالتحكيم في مباريات كأس العالم 2022 التي ستنطلق يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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