هدر الطعام يكلف كل عائلة أكثر من 2000 دولار كل عام: كيف نحول بقايا الطعام الى طبق جديد تلافيًا للهدر؟

النقاط الرئيسية: تهدر واحدة من كل ثلاث أسر ما يعادل حقيبة تسوق مليئة بالطعام كل أسبوع

تحدثت خبيرة التغذية ريم بشور عن سبل تقليص هدر الطعام في المنازل، بدءًا من تجنب الهدر من خلال شراء كميات تلائم حاجات العائلة او مناسبة الضياف

نصحت بشور بضرورة عدم شراء ما لن يتم استهلاكه من الأطعمة ووضع خطة اسبوعية لإعداد الطعام المنزلي

بين نقيضي التخمة وهدر الطعام القياسي في استراليا والعوز والجوع في 20 دولة تواجه أشرس ازمة غذاء عالمية، لا يمكن ان يبقى المرء في موقف المتفرج.





توصلت دراسة جديدة إلى أن أن واحدة من كل ثلاث أسر تهدر ما يعادل حقيبة تسوق مليئة بالطعام كل أسبوع، على الرغم من أن هدر الطعام يكلف كل عائلة أكثر من 2000 دولار كل عام.





وقال ما يقرب من نصف الأسر الأسترالية (42٪) إنهم يرمون الكثير من الطعام أو أكثر مما فعلوه هذا الوقت من العام الماضي ، حسبما أظهرت الدراسة التي أجرتها مجموعة العمل المناخي .





Advertisement

في حين أن غالبية الأسر (77٪) قالت إنها قلقة بشأن المبلغ الذي باتت تدفعه لقاء فاتورة مشترياتها خلال الـ 12 شهرًا الماضية، لا يزال واحد من كل ثلاثة اشخاص يرمي كيس تسوق واحدًا على الأقل من نفايات الطعام كل أسبوع. أكثر العناصر التي تم إلقاؤها في القمامة من قبل الأستراليين هي الخضروات (29٪) والفواكه (22٪) والخضروات الورقية (24٪) والمخبوزات (21٪).





تحدثت خبيرة التغذية ريم بشور عن سبل تقليص هدر الطعام في المنازل، بدءًا من تجنب الهدر من خلال شراء كميات تلائم حاجات العائلة او مناسبة الضيافة.





لذا نصحت بشور بضرورة اتباع خطوات ثلاث:



عدم شراء ما لن يتم استهلاكه من الأطعمة

تحديد الكميات التي تتناسب مع المناسبة

وضع خطة اسبوعية لإعداد الطعام المنزلي





اما في حال عدم التنبه المسبق الى الكميات التي تناسب حاجات الاسرة، تطرقت بشور الى سبل تقليص هدر الطعام ومنها تخرين الطعام في وجبات كافية للعائلة في الثلاجة قائلة:



يستحسن وضع في كل وعاء ما يكفي لوجبة غذاء لتفادي إعادة التجليد بعد التذويب، كما ينصح بذكر تاريخ الاعداد على الوعاء لاستهلاك ملائم والحفاظ على القيمة الغذائية





وفي هذا الإطار، تطرقا بشور الى درجات الحرارة الملائمة لحفظ الأطعمة بشمل أطول قائلة:



درجة حرارة البراد يجي ان تكون 4 درجات مئوية اما الثلاجة ف -18 ما دون الصفر





هذا وقال المشاركون في الدراسة إن أسباب ذلك متعددة ، حيث قال 43٪ من الأشخاص إنهم لا يعرفون من أين يمكنهم الحصول على نصائح لتجنب إهدار الطعام و 25٪ قالوا إنهم يشعرون بالملل من نفس الوجبات. وقالت كلير نيلر، مديرة شركة Wrap Asia-Pacific ، إن الأستراليين يهدرون طعامًا كافيًا كل عام لملء ملعب ملبورن للكريكيت 10 مرات





ماذا قالت خبيرة التغذية ريم بشور عن كيفية حفظ الخضار والفاكهة في البراد لمدة أطول وكيف نحول بقايا اطباق اعددناها، الى وجبة جديدة؟





استمعوا الى المقابلة كاملة في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



