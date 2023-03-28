مذيعة أمريكية توقف بث تقريرها الصحفي لتحتضن ابنها الناجي من إطلاق نار على الهواء (الصورة بالداخل)

نشر مقطع فيديو يظهر مشهدا مؤثرا لمذيعة رأت ابنها بينما كانت تقدم تقريرا مباشرا عن حادث إطلاق النار في مدرسة ثانوية بدنفر بالولايات المتحدة يوم الأربعاء.





ويظهر المقطع الذي نشرته قناة "فوكس نيوز" على يوتيوب المراسلة أليشيا أكونا وهي توقف التصوير لتعانق ابنها الذي تصادف خروجه من المدرسة التي شهدت إطلاق النار.



تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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