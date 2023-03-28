مذيعة أمريكية توقف بث تقريرها الصحفي لتحتضن ابنها الناجي من إطلاق نار على الهواء (الصورة بالداخل)

Nashville School Shooting

Girls write messages on crosses at an entry to Covenant School, Tuesday, March 28, 2023, in Nashville, Tenn., which has become a memorial for the victims of Monday's school shooting. (AP Photo/John Amis) Credit: John Amis/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر مقطع فيديو يظهر مشهدا مؤثرا لمذيعة رأت ابنها بينما كانت تقدم تقريرا مباشرا عن حادث إطلاق النار في مدرسة ثانوية بدنفر بالولايات المتحدة يوم الأربعاء.

ويظهر المقطع الذي نشرته قناة "فوكس نيوز" على يوتيوب المراسلة أليشيا أكونا وهي توقف التصوير لتعانق ابنها الذي تصادف خروجه من المدرسة التي شهدت إطلاق النار.
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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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