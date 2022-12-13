من الخليل إلى ملبورن: كيف حملت هذه السيدة دفء فلسطين إلى أستراليا عبر حبها للطهي

بعد وفاة زوجها وسفر أبنائها وإخوانها خارج فلسطين جعلت عاهدة نعمان مهمتها هي رعاية والدتها. ولكن بعد سفر والدتها إلى الولايات المتحدة ليجتمع شملها ببعض أفراد الأسرة وجدت عاهدة نفسها وحيدة في مدينتها مدينة الخليل.





"كان لا زال لدي بعض الخالات والعمات وأبناء العم وأبناء الخال ولكني بقيت وحدي في المنزل."





تقول عاهدة لأس بي أس عربي: "كان علي اتخاذ خطوات لدفع حياتي نحو الأفضل وحتي أستطيع البقاء على اتصال مع أبنائي."



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ازداد الوضع سوءا بعد مقتل بعض أفراد عائلة عاهدة مما دفعها لاتخاذ القرار.





"حافظت على حياة أبنائي بتشجيعهم على الخروج من فلسطين وكان الدور علي."





عقدت عاهدة العزم على السفر إلى أستراليا وبدأت في الاستعداد ولكن البعض كان يرى أنها خطوة "لا داعي لها".





تقول عاهدة: "لم تكن والدتي مقتنعة بقراري وظلت تتساءل عن جدواه. كما قال لي البعض أني كبيرة في العمر."





لكن عاهدة لم تتراجع عن قرارها ومضت قدما فيما عزمت عليه حتى وطأت قدماها أرض أستراليا عام 2018.





وكما هي العادة لم تكن البداية سهلة.



عاهدة تقوم بالطهي كمتطوعة في مركز رعاية طالبي اللجوء "شعرت بالقلق في البداية بالطبع. أتيت إلى بلد مختلف العادات والتقاليد واللغة. حاولت التأقلم ولكن الأمر كان صعبا للغاية."





"احتجت لتعلم أشياء كثيرة."





تشرح عاهدة كيف أن "المرأة الفلسطينية قوية للغاية".





تقول عاهدة لأس بي أس عربي: "عشنا تحت الاحتلال الإسرائيلي لمدة 70 عاما لذلك تعودنا أن نكون أقوياء وأن نقبل على المخاطرة."





في ملبورن ايقظت عاهدة شغفها الذي حملته عبر القارات من فلسطين إلى السعودية ثم إلى أستراليا.





"جعلني والدني أدرس تخصصا لا أحبه لأنه كان يرى أن المؤهل الدراسي يوفر حماية للفتاة من المستقبل. ولكن شغفي الحقيقي ظل الطبخ."





تحكي عاهدة كيف أنها أحبت المطبخ منذ نعومة أظافرها.





"حبي للطبخ الفلسطيني بدأ وأنا عمري 12 عاما. كنت أقف بجانب أمي وجدتي وأتعلم."



لكن عندما انتقلت عاهدة إلى ملبورن فوجئت بعدم وجود مطاعم فلسطينية.





"بحثت عن مطاعم للأكل الفلسطيني. كنت أريد أن أذهب وأتناول إفطارا فلسطينيا مثلما كنت أفعل في بلدي. كنت أريد أكل الحمص والفلافل والفول والأكلات الفلسيطينية التقليدية."





"أخبرني الناس أن هناك مطاعم تقدم طعاما لبنانيا أو شرق أوسطيا ولكني لم أجد أية مطاعم فلسطينية."





ِشئنا أم أبينا تجد تعقيدات السياسة طريقها إلى المطبخ.





وصف طعام بأنه فلسطيني قد يختلف عن وصف أي طعام آخر من أي بلد آخر حيث يرتبط في أذهان الكثيرين بالصراع القائم في الشرق الأوسط الذي يتعدى كونه صراعا سياسيا حيث تتحول الهوية في حد ذاتها إلى ساحة تنازع.





بحسب جريدة نيو يورك تايمز فإن "الطعام الفلسطيني لا يزال نادرًا في الغرب" على الأقل تحت ذلك المسمى وغالبًا ما يتم إدراجه تحت مسمى طعام "شرق أوسطي" أو حتى تحت مسمى "طعام البحر الأبيض المتوسط" الأكثر قبولا لتجنب "الصور النمطية الغربية السلبية".





من المؤكد أن هناك تشابها بين تقاليد الطهي الأخرى في بلاد الشام وبين المطبخ الفلسطيني ولكن تقول عاهدة إن الطعام الفلسطيني يتمتع بملامحه الخاصة.





عندما لم تجد عاهدة ضالتها تبلورت لديها الفكرة وبدأت في العمل على تعريف الناس بالطعام الفلسطيني.





في البداية عملت عاهدة كمتطوعة في Asylum Seeker Resource Centre (ASRC) وكانت تقوم بطهي الأكلات الفلسطينية.





"بدأ الناس شيئا فشيئا بالتعرف على الأكلات التقليدية الفلسطينية وأعجبوا بها كثيرا وبدأت في تقديم دروس في الطبخ الفلسيطيني."



بدأت عاهدة في تقديم دروس في الطبخ الفلسطيني بشكل مستقل بعد أن حققت نجاحا كبيرا.





وعندما يسألها الناس عن سر الطعم المميز لطعامها تقول عاهدة إن لديها سران وليس سرا واحدا.





"أولا استخدم يداي بدلا من أدوات المائدة وأطهو الطعام بالشكل الفلسطيني التقليدي وثانيا أضع كل حبي وقلبي في الطعام."





"أقدم دروس الطبخ ليس فقط من أجل المال ولكن ليشاركني الناس في الطعام الفلسطيني وفي الحب الذي أضعه في الطعام. إنه شعور رائع أن أرى البسمة على وجوه الناس."





تطمح عاهدة إلى أن تتمكن من شراء شاحنة طعام تقدم من خلالها الطعام الفلسطيني.





"أرغب أن أجوب بتلك الشاحنة كل أنحاء أستراليا لأعرف الناس على الطعام الفلسطيني."





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