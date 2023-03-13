مفارقات غريبة في حفل جوائز الأوسكار لعام 2023

في حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الخامسة والتسعين، وقعت مفارقات عديدة، من بينها ظهور حمار ودب على مسرح توزيع الجوائز، كما حلقت طائرتان مقاتلتان فوق المسرح وأطلق مقدم الحفل دعابات بخصوص صفعة ويل سميث الشهيرة.





وتمكنت الممثلة ميشيل يوه من الفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة لتصبح أول امرأة آسيوية تحقق هذا الإنجاز في هوليوود وذلك عن فيلمها "Everything everywhere all at once".





وشهد الحفل تواجد العديد من النجوم والمشاهير وكذلك عددا من المفارقات الطريفة والغريبة في ذات الوقت، فما الذي حدث؟





تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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