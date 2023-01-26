جورج وسوف يهدي أغنية لابنه الراحل وديع ويلغي التزاماته الفنية حتى نهاية فبراير

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George Wassouf Credit: @officialwassouf

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

بعد نحو ثلاثة أسابيع على رحيل نجله توجه سلطان الطرب جورج وسوف بالشكر لكل من وقف إلى جانبه وواساه بفقدان ابنه الأكبر وديع معلنا في بيان أنه سيهديه أغنية قريبا.

واستغل وسوف الفرصة لتقديم اعتذاره عن إلغاء مشاركته في المناسبات والحفلات التي كانت مقررة نظرا للظروف التي يمر بها.

وجاء في البيان: "بما أن الأغنية تبقى عند ابو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع، على ان يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير."

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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