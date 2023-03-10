"عطاء دون مقابل قد يغير مجرى حياة انسان": مبادرة للجالية اللبنانية لإطعام المشردين في فيكتوريا

النقاط الرئيسية يسعى مجلس الجالية اللبنانية في فيكتوريا بالتعاون مع منظمة Humble Mission لتقديم مواد غدائية للمشردين

"إن التشرد قضية كبيرة تطال كل الجاليات ولا يقف قلة المال وحده كسبب رئيسي ورائها"

اختارت المبادرة ان تتوجه الى قلب ملبورن التجاري "لأن هناك دائما عدد كبير من المشردين المتواجدين بشكل دائم"

ينظم مجلس الجالية اللبنانية في فيكتوريا فعالية تطوعية لإطعام ودعم المشردين في قلب مدينة ملبورن التجاري. ويسعى المجلس بالتعاون مع منظمة Humble Mission لتوفير مواد غدائية تبرعت بها مطاعم لبنانية ومحال تجارية مختلفة في الولاية





جدير بالذكر انه و في آخر تعداد سكاني في استراليا ، كان هناك أكثر من 24 الف فيكتوري و 116 الف أسترالي يعاني من التشرد



وتقول عضو المجلس ومنسقة المبادرة السيدة نوال سمعان "إن التشرد قضية كبيرة تطال كل الجاليات ولا يقف قلة المال كسبب رئيسي ورائها"





وتضيف سمعان ان مجلس الجالية اختار ان يتعاون مع منظمة Humble Mission التي تأسست عام 2020 لدعم من يعاني من ظروف مادية اثناء ازمة كورونا.





واختارت المبادرة ان تتوجه الى قلب ملبورن التجاري "لأن هناك دائما عدد كبير من المشردين المتواجدين بشكل دائم"



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ودعت السيدة نوال سمعان الراغبين في التطوع الى الانضمام اليهم والمساهمة بما يستطيعون من وقت ومجهود لانجاح هذه المبادرة "كلمة، بسمة وعطاء دون مقابل قد يغير مجرى حياة انسان"





استمعوا في الرابط اعلاه الى اللقاء الكامل مع السيدة نوال سمعان





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